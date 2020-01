Cuando una pareja decide formar una familia o en algunos casos ser madres solteras, toman su tiempo o planean hacerlo, en algunos casos un embarazo no planeado es parte de las vivencias que se tienen a lo largo de la vida.

Pero, ¿cuándo es recomendable tener tu primer hijo?, recientemente a través de un estudio realizado por investigadores de London School of Economics, publicado en The Journal Biodemography and Social Biology, se dio a conocer que si una mujer se convierte por primera vez en madre, después de los 30, existe la posibilidad de que su hijo sea más inteligente.

Estudio revela que tu hijo será más inteligente si lo tienes luego de los 30. Foto pixabay.

El estudio se basa en que las mujeres a esta edad, están más preparadas y cuentan con un ingreso más alto y además tienen relaciones más estables y estilos de vida más sanos. Estos factores influyen a que sus hijos rindan más.

"Las madres primerizas a los 30 años, por ejemplo, tienen mejor educación, ingresos más altos, más probabilidades de tener relaciones estables, tienen estilos de vida más sanos, buscan atención prenatal antes y han planificado sus embarazos. Estos son los factores que posiblemente ayuden a que sus hijos rindan mejor, en lugar de que haya una ventaja inherente para una mujer que retrasa el nacimiento de un primer hijo hasta la treintena", comentó la Dra. Alice.

Las mujeres que deciden convertirse en madres treintañeras tienen un puntaje más alto en las pruebas de coeficiente intelectual, sin embargo, los primogénitos de otras edades no experimentarán las mismas ventajas, si no que pueden correr riesgos tanto la madre como el niño.

«A medida que más mujeres posponen dar a luz a su primer hijo, debemos mirar más de cerca las posibles compensaciones involucradas en términos de bienestar mental, social y emocional de los niños, así como las implicaciones para su salud», comentó la doctora.