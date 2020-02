Estudio revela que los niños aprenden más palabras de papá que de mamá

Ante la llegada de un bebé, los padres esperan ansiosos sus primeras palabras; tales como: mamá, papá, agua u otro pequeño balbuceo que causa una emoción indescriptible.

Sin embargo es importante saber que la influencia de uno de los padres puede determinar las palabras que empezará a decir tú bebé y no es la mamá.

Lee también: Qué dicen los especialistas sobre sentarse en W

Contrario a lo que muchos piensan, no es la madre la primera fuente de lenguaje. Los bebés escuchan más a los papás y sobre esto, hay toda una explicación científica.

La Universidad de Funda en Shanghai, China, publicó hace algunos meses, un estudio que explica que los bebés aprenden la mayor parte de las palabras a través del contacto que tienen con su papá.

Los investigadores explican que las habilidades léxicas son heredadas a través los genes paternos, mientras que los genes maternos se relacionan directamente con las habilidades fonéticas (sonidos).

Esto confirma que cada bebé tiene una gran influencia por parte del padre al momento de aprender nuevas palabras. No obstante, las mamás comúnmente son las encargadas de enseñar a los pequeños cómo usar estas palabras correctamente, así como la manera adecuada de pronunciarlas.

Además, hay que tomar en cuenta que la manera en que los bebés aprender a hablar también depende de su sexo.

Las niñas utilizan todo un lenguaje sensorial que les permite entender con mayor profundidad las palabras, mientras que los niños las entenderán según las tácticas visuales o auditivas que se les presenten.

Por esta razón, no hay que sentir temor o cierta tristeza, si su primera palabra no fue 'mamá' o 'papá', ya que esto no tiene nada que ver con el amor que tú bebé siente por ustedes, sino que pudo ser la palabra más fácil para aprender.

Ambos padres forman parte del proceso de esa primera palabra y para escucharla claro y fuerte, dependerá del trabajo de ambos para que el bebé tenga un mejor desarrollo en su lenguaje, así como una vida integral desde pequeños.