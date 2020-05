Un estudio hecho recientemente en Alemania, en 27 pacientes fallecidos por Covid-19, indica que la enfermedad no sólo afecta células de la faringe y pulmones, sino también, las células pertenecientes al corazón, el hígado, los riñones, el cerebro y la sangre.

El análisis señala que el Coronavirus además de ser considerada como una enfermedad que ataca a múltiples órganos y genera una reacción excesiva del sistema inmunológico, también afecta directamente a órganos viatales del cuerpo humano.

Lee también: OMS: El coronavirus podría quedarse para siempre entre nosotros

Estudio: el Covid-19 afecta las células de los riñones, el cerebro y el corazón. Foto Pixabay

Para mantener a los pacientes infectados por Covid-19, bajo control, los antivirales y fármacos, pueden regular el sistema inmunológico; lo que podría servir de guía a los expertos de la salud, para mejorar las terapias que se realizan a las personas infectadas, reveló el estudio.

“Estos hallazgos indican que el SARS-CoV-2 tiene un organotropismo amplio”, señalan los autores de la investigación.

Mismo que fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Los médicos del hospital Universitario Hamburgo-Eppendorf de Alemania, han analizado restos del virus en siete órganos distintos de víctimas del Covid-19 para poder proporcionar resultados.

De acuerdo a datos precisos del estudio, el Covid-19, fue detectado en diferentes órganos del cuerpo, con diferentes porcentajes de la presencia del virus: en los pulmones, en 100% de los fallecidos; en la faringe, el 80%. Así mismo, en el corazón, el 77%; en el hígado, el 77%. El covid-19 también se detectó en los riñones con el 62% de los pacientes. En el cerebro con un 38%; en la sangre 36%, finaliza el estudio.