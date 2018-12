Esta es la manera para enviar whatsApp sin que sepan tu número

Actualmente es muy sencillo comunicarnos a pesar de las distancias, gracias a WhatsApp. Es tan fácil comunicarnos por medio de esta red social, incluso si la otra persona no nos tiene en su lista de contactos, podemos enviarle mensaje sin problema. Pero, ¿te gustaría enviar mensajes sin que vean tu número? Sí se puede y no es nada complicado.

El primer paso para enviar mensajes de WhatsApp sin que vean tu número consiste en descargar una aplicación, se llama Primo, por tiempo limitado, ¡gratis! Desde Play Store, te recomiendo echar un vistazo en los comentarios, ya que miles de usuarios están dándole uso y, al parecer, con resultados bastante positivos. De hecho, tiene una calificación de más de 4 estrellas.

En caso de que quieras algo mejor, también puedes pagar por tener la versión full, la cual está a un precio súper accesible, ¡hasta 5 dólares por todo el año!

¿Qué sigue? Ya que tengas la aplicación en tu celular, descubrirás que te ofrece un número, evidentemente distinto al tuyo. Con el que podrás enviar un sinfín de mensajes, sin que te reconozcan. También te compartimos estos trucos para WhatsApp:

¡Vaya! Al final esto resulta interesante, sobre todo, si quieres hablar con alguien en particular. Ya sea una amiga, tu ex o un familiar con el que quedó algo pendiente. Sin embargo, para cuestiones labores ¡es genial! Pues, a la hora de comunicarte con algún cliente de manera emergente, no es necesario que tengan tu número personal.