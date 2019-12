Cuando las personas van aumentando su edad con el paso del tiempo, a lo que se llama envejecimiento, son ciclos de la vida pero no es nada fácil en el caso de los ancianos que se quedan solos, sin ningún familiar que los ayude, o estar con ellos para no vivir en soledad.

Existen diversos factores que se considera por la falta de compañía provocando, rechazo, soledad, temor y lo más preocupante la angustia.Existe en España una escultura dedicada al aislamiento y soledad que sufren muchas personas adultas al llegar a la etapa de la vida que es el envejecimiento.

Escultura denuncia la soledad que sufren los abuelos. EFE.

La escultura esta ubicada en Bilbao paseo del Arenal en España, y es un trabajo inspirado en una señora de la edad de 89 años llamada mercedes, pues ella vive sola, y fue titulada La ultima persona fallecida en soledad, es una campaña que se pudo en práctica para no ignorar a las personas que viven en esa situación, más que nada que los familiares se concreticen de lo que está pasando en sus vidas.

En la vida las personas pasan por diferentes etapas y ciclos que se tienen que cumplir, pues el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, pues el envejecimiento es tomado como el último paso en la vida y en realidad el más triste, por que en esa etapa algunas personas están solas, y es cuando más requieren el apoyo de la familia.

«Son tantas horas de estar encerrada en casa, que la soledad te come. Antes tenía mi vida, pero ahora no tengo nada; no tengo vida. Se te van muriendo los amigos, se te va muriendo la familia y eso es terrible. Es como si estuvieras muerta en vida», comentó Mercedes, la anciana que inspiró la obra.

Se ha dado a conocer que se han realizado estudios en los cuales demuestran que más de dos millones de personas mueren en soledad, con tristeza y depresión, por pasar sus últimos días solos, aparte de que cuando salen a la calle o se encuentran en un sitio son ignorados, rechazados y en los casos más graves maltratos por el simple hecho de estar en la etapa de envejecimiento.