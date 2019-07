Hawái. El volcán Mauna Loa de Hawái, es el cráter activo más grande del mundo y está siendo vigilado, pues luego de más de 30 años volvió a dar señales de estar registrando una actividad considerable. Los funcionarios federales elevaron el nivel de alerta el martes, pues entró en erupción por última vez en 1984.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos cambió el nivel de "normal" a "asesoría" después de un aumento constante en los terremotos y la hinchazón del suelo que comenzó en marzo.

Foto: AP

Científicos vigilan el volcán Mauna Loa en Hawái

Una erupción no es inminente, pero los científicos están vigilando de cerca al volcan Mauna Loa debido a su reputación de "evolucionar muy rápidamente" y enviar lava a lo largo y ancho, dijo el mes pasado la geofísica de investigación de USGS Ingrid Johanson a The Associated Press en una entrevista telefónica.

La lava puede ir desde la grieta hasta el océano en el lado oeste de Mauna Loa en el orden de un par de horas, dijo Johanson. La tasa de la erupción es realmente muy rápida.



Mauna Loa ha erupcionado 33 veces desde 1843.

Sus flujos de lava se han extendido hacia las costas sur y oeste ocho veces y se han acercado a Hilo, en el lado este, siete veces. Durante su última erupción, los flujos de lava llegaron a 4.5 millas (7.2 kilómetros) de Hilo, la ciudad más grande de la Isla Grande.

El nivel de alerta en Mauna Loa se elevó a asesoría por última vez en 2015. Se produjo un período similar de aumento de actividad alrededor de 2004, pero el sistema de Nivel de Alerta de Volcanes de USGS aún no estaba en su lugar en ese momento.

"Asesoramiento" es el segundo de los cuatro niveles de alerta y significa que los científicos han detectado actividad o inquietud elevadas. El siguiente nivel, "vigilar", significa que hay una mayor actividad con mayor potencial de erupción o que la erupción está en curso pero representa una pequeña amenaza.

El nivel más alto, "advertencia", significa que una erupción peligrosa es inminente o está en curso.

Un cambio de nivel de alerta no es algo que el USGS haga a la ligera, dijo Janet Babb, una geóloga y portavoz de la agencia. Debe equilibrar la necesidad de mantener a las personas informadas y el riesgo de causar pánico. "Se discute mucho sobre esto porque tiene ramificaciones", dijo Babb.

Mauna Loa actualmente está experimentando de 50 a 75 terremotos a la semana, un aumento constante desde marzo, cuando hubo un cambio pronunciado. Y el abultamiento del suelo, conocido como deformación, indica que el magma está ingresando al sistema de tuberías del volcán.

Sin embargo, las emisiones de gas han sido bajas y constantes en los últimos meses, y "eso nos dice que no hay magma que alcance niveles muy profundos", dijo Johanson.

Y los científicos esperan ver de 50 a varios cientos de terremotos por día, no por semana, antes de una erupción, dijo el volcanólogo y geólogo de USGS Frank Trusdell.

Está sobre el fondo, pero no es la cantidad de terremotos que esperaríamos ver antes de una erupción, dijo Trusdell.

El aumento de la hinchazón del suelo también está ocurriendo en el vecino volcán Kilauea. Johanson dijo que los científicos están observando algunas de las tasas más altas de deformación jamás registradas fuera de un período eruptivo allí.