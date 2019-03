El derretimiento del glaciar Groenlandia está creciendo nuevamente, según la NASA

Un nuevo estudio de la NASA revela que un importante glaciar de Groenlandia que fue una de las masas de hielo y nieve que se contraen más rápido en la Tierra está creciendo nuevamente.

El glaciar Jakobshavn (YA-cob-shawv-en) alrededor de 2012 retrocedía aproximadamente 1,8 millas (3 kilómetros) y adelgazaba casi 130 pies (casi 40 metros) anualmente. Pero comenzó a crecer nuevamente casi al mismo ritmo en los últimos dos años, según un estudio realizado en Nature Geoscience del lunes . Los autores del estudio y los científicos externos piensan que esto es temporal.

Lee también: El deshielo en Groenlandia cada vez es más acelerado



"Eso fue una especie de sorpresa. Nos acostumbramos a un sistema descontrolado ", dijo Jason Box, científico geológico y del clima de Dinamarca y Groenlandia del Geological Survey of Denmark and Greenland. “La buena noticia es que es un recordatorio de que no necesariamente va tan rápido. Pero se va ".

Box, que no formó parte del estudio, dijo que Jakobshavn es "posiblemente el glaciar de Groenlandia más importante porque descarga la mayor cantidad de hielo en el hemisferio norte. Para toda Groenlandia, es el rey ".

Un enfriamiento cíclico natural de las aguas del Atlántico norte probablemente hizo que el glaciar cambiara de rumbo, dijo el autor principal del estudio, Ala Khazendar, un glaciólogo de la NASA en el proyecto Oceans Melting Greenland (OMG). Khazendar y sus colegas dicen que esto coincide con un giro de la Oscilación del Atlántico Norte, un enfriamiento y calentamiento natural y temporal de partes del océano que es como un primo lejano de El Niño en el Pacífico.

Twoº Celsius, la serie de fotografías de @TomHegen del derretimiento de Groenlandia capaz de enamorarnos y entristecernos a la vez. pic.twitter.com/1ZcuVyFH4Q — El Orden Mundial - EOM (@elOrdenMundial) 25 de marzo de 2019

Los autores señalan que el agua en la Bahía de Disko, donde Jakobshavn golpea el océano, es aproximadamente 3,6 grados más fría (2 grados centígrados) que hace unos años.

Si bien estas son "buenas noticias" de manera temporal, son malas noticias a largo plazo porque les dice a los científicos que la temperatura del océano es un factor más importante en los retiros y avances de glaciares de lo que se pensaba anteriormente, dijo el científico del clima de la NASA Josh Willis, un estudio -autor. A lo largo de las décadas, el agua se ha estado calentando debido al cambio climático provocado por el hombre, dijo, y señaló que aproximadamente el 90 por ciento del calor atrapado por los gases de efecto invernadero se dirige a los océanos.

A la larga, probablemente tendremos que elevar nuevamente nuestras predicciones sobre el aumento del nivel del mar, dijo Willis.

Piense en las temperaturas del océano cerca de Groenlandia como en una escalera mecánica que se está elevando lentamente debido al calentamiento global, dijo Khazendar. Pero la Oscilación natural del Atlántico Norte a veces es como saltar unos pocos pasos o saltar unos pocos pasos. El agua puede enfriarse y tener efectos, pero a la larga se está calentando y la fusión será peor, dijo.



Cuatro científicos externos dijeron que el estudio y los resultados tienen sentido.

Ian Joughin, científico de hielo de la Universidad de Washington, quien no formó parte del estudio y predijo ese cambio hace siete años, dijo que sería un "grave error" interpretar los últimos datos como contradictorios con la ciencia del cambio climático.

Lo que está sucediendo, dijo Joughin, es “en gran medida, un problema pasajero temporal. Las caídas se producen en el mercado de valores, pero en general, la trayectoria a largo plazo es alta. Esto es realmente lo mismo ".