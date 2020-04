La familia es considerada la base de la sociedad, pero desde siempre, se ha visto afectada mayormente por el divorcio, un fenómeno global que ha ido aumentando en los últimos años; por lo que independientemente de volverse una experiencia estresante para los cónyugues, proteger a los hijos después de una ruptura, puede volverse más complicado de lo que cree, provocando efectos negativos que se reflejan a través del área emocional, escolar, social y principalmente familiar.

Tal y como lo menciona la doctora Montserrat Pérez (psiquiatra de niños y adolescentes), muchas veces, los padres, incluso, se aprovechan de los hijos para dañar a la pareja, lo que dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren, causa confusión en ellos, al no saber cómo actuar, dejando así en evidencia la falta de lealtad de ambas partes.

El daño que puede causar el divorcio en los hijos. Foto Pxfuel

Transmitiendo emociones negativas como ira, decepción, frustración, rencor y en casos mayores depresión, sembrando sentimientos de culpa y abandono que con el tiempo pueden desencadenar conductas preocupantes.

Cuando los hijos son de una edad menor, erróneamente se piensa que no les afectará la situación o no se darán cuenta; sin embargo, en lo quese refiere a los adolescentes, se puede llegar a pensar que al estar muy inmerso en su círculo de amigos y actividades podrán sobrellevar de forma más fácil, todo lo que implique el proceso.

Es por eso que sin hacer distinción de edad, lo mejor siempre será hacerles saber que papá y mamá ya no podrán estar juntos por motivos que tal vez en el momento no entiendan, pero que cuando tengan la edad suficiente, lo sabrán, sin necesidad de expresarles las razones o motivos del divorcio, ya que no es necesario que se enteren de la intimidad o privacidad de la pareja.

El daño que puede causar el divorcio en los hijos. Foto Pixabay

Una de los principales consecuencias sobre todo en la adolescencia, a causa del divorcio y en cuanto a relaciones sociales, es la falta de confianza en los hijos para con su entorno, de manera que se vuelve muy común y hasta natural en ellos la idea de desconfianza.

Provocando con esto, que se cuestionen constantemente sobre las personas a su alrededor; lo que puede llegar a desencadenar en casos mayores, situaciones o conductas agresivas como delictivas o suicidas que se ven manifestadas en el consumo de sustancias o drogas; esto como una forma de autodefensa debido al dolor emocional que experimentan.

Es por ello que desde un inicio, lo mejor es establecer un canal de comunicación entre padres, con el que de manera consciente se hable y se establezcan acuerdos sobre no involucrar a los hijos, ya que al tratarse de un problema legal, desafortunadamente puede convertirse en una guerra en la que los hijos pequeños o adolsecentes, estén de por medio.

Con información de Miriam García