El burro mexicano está en peligro de extinción. El burro mexicano está considerado en la categoría de animales en peligro de extinción debido a que expertos han confirmado que solamente quedan 30 mil ejemplares de este animal, surgiendo la incertidumbre de perderlos y no volver a verlos.

Este tipo de animales son utilizados como medio de transporte de carga en algunos lugares más en los rurales, sin embargo, al tener una expansión de medios de movilidad, los asnos fueron desplazados como medio de apoyo del hombre.

El burro Mexicano está en peligro de extinción. Foto pixabay.

La población en la categoría de estos animales se ha disminuido en todo el mundo, enfocado en especial en lugares como Pakistán, India, Etiopía y Egipto. Sin embargo, el querer salvaguardarlos no es la tarea principal en algunos lugares lo cual puede provocar que desaparezcan totalmente del mundo.

Motivo por el cual el burro se está extinguiendo:

La modernización de las labores agrícolas.

La explotación

El desinterés por su conservación.

Así que el burro es uno de los animales que más importancia debe de tener debido a que en los tiempos en los que la actualización de la movilidad no existía completamente, ellos fueron una fuente de recursos para ayudar a las personas a transportar mercancía que era parte de su profesión.

Hoy en día, aunque no es muy difícil su reproducción, las personas no quieren invertir en el apareamiento debido a que se requiere dinero para la alimentación y gastos médicos que necesite el asno y la razón por la cual no lo hacen es por que ya no se utiliza en labores de carga o campo.