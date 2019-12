El águila disfrazada de persona, en peligro de extinción

El águila es una especie conocida como águila arpía americana, se considera que es una especie rápida, grande, y se encuentra en la selva brasileña, esta acostumbrada a cazar diferentes tipos de animales como guacamaya, perezosos, y monos, pero lo más preocupante es que se encuentra en problemas de extinción.

En ocasiones las personas no saben que existen varias especies, pues hay demasiada variedad de animales los cuales no son bien conocidos, y es importante conocerlos y tomarse el tiempo para leer información sobre ellos, la mayoría se encuentra en peligro de extinción por diversos motivos, uno de ellos es por que como humanos no los cuidamos.

Lee también:Los animales más temidos por el ser humano

El águila que piensan que está disfrazada de persona en peligro de extinción. Foto pexels.

El águila arpía es una de las especies que no parece animal si no una persona por la estatura que tiene, o bien se confunden pensando que es un pájaro con disfraz, su tamaño realmente es muy asombroso, puede alcanzar hasta un metro de altura y cuando se mantiene con las alas abiertas alcanza aproximadamente unos 2, 24 metros en su total extendido de alas.

Realmente este tipo de especie se considera casi extinto por que el habitat donde se ubica sé está acabando, lo curioso que tienen el Aguila es que le gusta colocarse en las puntas de los copos de los árboles para estar viendo cualquier movimiento que se realice. Pues por su altura alcance, las personas que si tienen el acceso de estar en contacto con ella es impresionante por como es esta ave.

Este tipo de ave puede servir como exhibición por los colores que tiene, por las especies que es, la característica más asombrosa es que parece persona, es alta, pero hay una característica muy importante en ella es que las instituciones correspondientes y apegadas a la protección de los animales las protegen y un dato que no se sabe a menudo es que en los símbolos patrios de Panamá aparece en el escudo nacional.