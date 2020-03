Después de la difícil situación que se sigue viviendo en todo el mundo, a consecuencia del Coronavirus, es momento de extremar precauciones y tomar con seriedad el asunto. Se sabe que el virus, afecta principalmente a las vías respiratorias y a todo el sistema al que pertenecen.

En este sentido, las personas que tienen alguna enfermedad de tipo respiratoria, son más sensibles al contagio del Covid-19. Pues el hecho de fumar, agrava las posibilidades de contraerlo aún más, esto de acuerdo a Stanton Glantz, miembro del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California.

Glantz informó que cualquier persona que inhale el aire expirado por un fumador se convierte en una persona con riesgo de contraer el virus y desarrollar la enfermedad. Mientras que un estudio publicado en “The New England Journal of Medicine” evalúa la presencia de SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 en aerosoles y superficies como aerosoles, plástico, acero, cobre y cartón. Los investigadores comprobaron que el SARS-CoV-2 permaneció en aerosoles durante 3 horas.

El Coronavirus se puede transmitir a través del humo del cigarro. Foto Pixabay

"El SARS-CoV-2 permaneció viable en aerosoles durante la duración de nuestro experimento (3 horas), con una reducción en el título infeccioso de 103.5 a 102.7 TCID50 por litro de aire. Esta reducción fue similar a la observada con SARS-CoV-1, de 104.3 a 103.5 TCID50 por mililitro. El SARS-CoV-2 fue más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó un virus viable hasta 72 horas después de la aplicación en estas superficies , aunque el título del virus se redujo considerablemente (de 103.7 a 100.6 TCID50 por mililitro de medio después de 72 horas en plástico y de 103.7 a 100.6 TCID50 por mililitro después de 48 horas en acero inoxidable), señala el estudio.

Esto, debido a que el consumo del cigarro trae consigo, en primer lugar, problemas respiratorios y en segundo, unos de los tipos de cáncer más graves que se puede adquirir, como lo es el cáncer de pulmón, el de garganta y boca son provocados por el vicio.

Es por eso que los fumadores son más vulnerables de contraerlo, debido a que sus pulmones cuentan con menos capacidad de combatir infecciones y enfermedades.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que:

El tabaco mata a la mitad de sus consumidores.

mata a la mitad de sus consumidores. Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1.2 millones, a consecuencia de la exposición involuntaria al humo del tabaco.

fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1.2 millones, a consecuencia de la exposición involuntaria al humo del tabaco. Cerca del 80% de los mil cien millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos.

Por otro lado, el consumo del también llamado tabaco tiene un costo económico enorme que incluye los elevados costos sanitarios de tratar las enfermedades que causa y la pérdida de capital humano debida a su morbimortalidad.

La OMS, también informa que en algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan en el cultivo de tabaco para aumentar los ingresos familiares. A esa edad, son especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco verde causada por la nicotina absorbida por la piel al manipular hojas de tabaco húmedas.

Ante estas alarmantes cifras, es hora de hacer un alto y las personas que fuman regularmente, sobre todo, dejar de hacerlo de inmediato para no sufrir las graves consecuencias que seguramente traerán consigo haciéndolos más vulnerables a adquirir cualquier tipo de virus.