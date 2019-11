Efemérides del 7 de Noviembre, qué pasó en un día como hoy

En un día como hoy pero de 1917. Según el calendario gregoriano, se inicia la Revolución Rusa con la caída del gobierno y la toma del Palacio de invierno. La fecha de la revolución del 25 de octubre de 1917 corresponde al calendario juliano de la Rusia de los zares, abolido por el gobierno bolchevique.

OTRAS EFEMÉRIDES:



1825.- Se funda en Recife (Brasil) el "Diario de Pernambuco", el más antiguo de los periódicos del país.



1885.- Concluye la construcción del ferrocarril "Canadian Pacific", que conectó las confederaciones de Canadá.



1886.- Es abolida la esclavitud en Cuba.



1917.- Según el calendario gregoriano, se inicia la Revolución Rusa con la caída del gobierno y la toma del Palacio de invierno. La fecha de la revolución del 25 de octubre de 1917 corresponde al calendario juliano de la Rusia de los zares, abolido por el gobierno bolchevique.



1921.- En Italia, se constituye el Partido Nacional Fascista, en el Congreso Augusteo de Roma.



1944.- El demócrata Franklin Delano Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos.



1945.- México es admitido en la ONU.



1949.- Se aprueba la Constitución de Costa Rica.



1972.- El republicano Richard Nixon es reelegido presidente de Estados Unidos.



1987.- El científico español Federico Mayor Zaragoza es elegido director general de la UNESCO.



1989.- El Consejo de Seguridad de la ONU crea una nueva fuerza de paz, el "Grupo de Observadores de Naciones Unidas para Centroamérica" (ONUCA).



1991.- La república de Azerbaiyán declara oficialmente su independencia de la Unión Soviética.



1996.- La NASA lanza al espacio la nave "Global Surveyor", la primera de las diez no tripuladas destinadas a explorar Marte.



1998.- Aterriza el transbordador espacial Discovery, tras nueve días de histórica misión, ya que uno de los siete tripulantes era John Glenn, de 77 años, el hombre de más edad en viajar al espacio. Pedro Duque era otro miembro de la tripulación, el primer astronauta español en realizar una misión espacial.



.- Abre sus puertas en La Habana el Museo Nacional de la Danza, que dirige Alicia Alonso.



2000.- Estados Unidos celebra las elecciones presidenciales más disputadas de su historia en las que el republicano George W. Bush y el demócrata, Al Gore, logran similar porcentaje de votos, que llevaron a demorar hasta diciembre la victoria Bush.



2001.- Fernando de la Rúa, presidente de Argentina, reprograma la deuda para evitar la suspensión de pagos.



2003.- En Colombia, el carnaval de Barranquilla es seleccionado por la UNESCO para integrar la lista de Obras Maestras de la Humanidad del Patrimonio Oral e Inmaterial.



2005.- El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, imputado en veinte procesos en su país, es detenido en Santiago de Chile.



2006.- Panamá es elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.



2007.- El presidente de Venezuela, Hugo Chavez, se reúne por primera vez con un representante de las FARC para mediar entre la guerrilla y el Gobierno de Colombia.



.- El carguero surcoreano "Cosco Busan" choca contra el puente que une San Francisco con la ciudad de Oakland (EEUU) y derrama 235.000 litros de combustible. Se considera el vertido más grave desde 1988.



2008.- El Congreso argentino aprueba eliminar los fondos privados de pensiones y establecer un sistema de previsión único obligatorio.



2013.- El tifón "Haiyan", de categoría 5, causa en Filipinas 6.009 muertos, 27.022 heridos y 1.770 desaparecidos.



2015.- Los presidentes de China y Taiwán, Xi Jinping y Ma Ying-jeou, respectivamente, se reúnen por primera vez desde la separación de las "dos chinas" en 1949 y lo hacen en un escenario neutral: un hotel de Singapur.



2016.- La ONU comienza la verificación del alto el fuego y de hostilidades pactado entre el Gobierno de Colombia y las FARC.



2017.- Twitter aplica a sus usuarios el límite de 280 caracteres por mensaje y se termina así la extensión original de 140 espacios.



NACIMIENTOS



1867.- Marie Curie, química polaco-francesa, Premio Nobel 1911.



1879.- León Trotsky, líder soviético y dirigente de la revolución rusa.



1913.- Albert Camus, escritor francés, Premio Nobel 1957.



1940.- Antonio Skarmeta, escritor chileno.



DEFUNCIONES



1992.- Alexander Dubcek, ex primer dirigente checoslovaco.



2001.- Delia Garcés, actriz argentina.



2016.- Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense. EFE



