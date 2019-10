Efemérides del 31 de octubre, qué pasó en un día como hoy

Un día como hoy pero de 1541. En Roma, es descubierto oficialmente el mural "El Juicio Final" realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina.

Otras efemérides:



1517.- Martín Lutero clava en la iglesia del Palacio de Wittenberg (Alemania) las 95 tesis contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma. Es el inicio de la Reforma protestante.



1873.- Apresamiento en aguas de Santiago de Cuba del vapor estadounidense "Virginius" con un cargamento de armas para los insurrectos de la isla caribeña, lo que estuvo a punto de provocar una guerra entre España y Estados Unidos.



1903.- Nace María Teresa León, escritora española y esposa de Rafael Alberti.



1918.- Se disuelve el imperio Austro-húngaro, tras la revolución y Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría abdica de la Corona.



1922.- Nace Norodom Sihanuk, rey de Camboya.



1937.- Nace María Rosa Orad, "María Rosa", bailaora española.



1945.- Muere Ignacio Zuloaga, pintor español.



1950.- Una comisión de la ONU revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales.



.- Nace Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.



1956.- En España, el escritor vasco, miembro de la generación del 98, Pío Baroja es enterrado en Madrid y Ernest Hemingway, uno de los que llevó el féretro a hombros.



1960.- Nace Ciro Reza Pahlevi, heredero del trono de Irán, hijo del derrocado sha Mohamed Reza Pahlevi.



1969.- Muere Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.



1975.- El grupo británico Queen publica la canción "Bohemian Rhapsody" para su álbum "A night at the Opera".



1978.- En España es aprobada la Constitución en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado. La nueva Carta Magna sería refrendada el 6 de diciembre siguiente en referéndum.



1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias "sijs" de su seguridad personal.



1988.- En Argentina, la Cámara Federal de Buenos Aires confirma la condena a doce años de cárcel a los tres militares que dirigieron la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami.



1989.- En Turquía, el primer ministro Turgut Ozal es elegido presidente del país.



1992.- El papa Juan Pablo II rehabilita solemnemente, 350 años después de su muerte, al astrónomo Galileo Galilei condenado por el Santo Oficio.



1993.- Los peruanos aprueban en referéndum la nueva Constitución propuesta por Fujimori.



.- Muere Federico Fellini, cineasta italiano.



- Muere River Phoenix, actor.



1994.- El Gobierno de Angola y la guerrilla Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) firman en Lusaka, capital de Zambia, el texto de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil en la ex colonia de Portugal.



1997.- En Cuba, el general de división, Álvaro López Miera, hijo y nieto de militares españoles, es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército.



1999.- La Iglesia católica y la evangélica firman en Berlín (Alemania) la "Declaración conjunta de la gracia divina" para poner fin a 500 años de diferencias entre las dos corrientes del cristianismo.



2005.- Nace la princesa Leonor, heredera de la Corona española.



2006.- Muere Pieter Willem Botha, expresidente sudafricano.



2007.- En España, la Audiencia Nacional condena a los responsables de los atentados del 11-M y atribuye la autoría a grupos terroristas de tipo yihadista.



2008.- Se clausura la XVIII Cumbre Iberoamericana tras la firma de la Declaración de San Salvador.



2010.- Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.



2011.- La UNESCO reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.



2013.- Siria completa la destrucción de su arsenal químico.



2014.- La justicia argentina ordena la detención de los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco (1939-1975) y los primeros momentos de la Transición (1975-1977).



2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.



2017.- En España, el Tribunal Constitucional suspende por unanimidad la declaración de independencia de Cataluña.



.- Se celebra en Alemania el 500 aniversario de la Reforma Protestante.



.- Muere Mario Das Neves, político argentino. EFE