Efemérides del 26 de septiembre, qué pasó en un día como hoy

En un 26 de septiembre, pero de 2014, hace cinco años, en México, un grupo de 43 estudiantes aspirantes a maestros rurales desaparecen tras varios ataques de grupos armados en el estado de Guerrero.

Otras efemérides:

1810.- España pierde la Florida occidental.

1888.- Nace Thomas S. Eliot, escritor estadounidense.

1889.- Nace Martin Heidegger, filósofo alemán.

1897.- Nace Giovanni Bautista Montini, italiano, Papa Pablo VI.

1907.- Nueva Zelanda deja de ser colonia y se declara en un dominio dentro del territorio británico, con el rey de Inglaterra como Jefe de Estado.

1934.- En Clydebank (Escocia) es botado el trasatlántico británico Queen Mary.

1945.- Muere Bela Bartok, compositor húngaro.

1948.- Nace Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana.

1957.- Se estrena en Estados Unidos el musical "West Side Story".

1960.- John F. Kennedy y Richard Nixon celebran el primer debate televisivo entre dos candidatos a la Casa Blanca, con una audiencia de 60 millones de estadounidenses.

1961.- El cantautor Bob Dylan debuta en público en Estados Unidos.

1962.- Nace Melissa Sue Anderson, actriz estadounidense.

1965.- El grupo "The Beatles" son distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico.

1969.- Se publica en Reino Unido el último álbum de The Beatles "Abbey Road".

- En Bolivia, el general Alfredo Ovando derroca al presidente Luis A. Siles Salinas.

1933.- Un huracán que alcanza la categoría 5 azota Tampico (México) y causa miles de muertos.

1973.- El avión supersónico francés Concorde cruza por primera vez el Atlántico sin escalas, en tiempo récord.

- Muere Anna Magnani, actriz italiana.

1984.- Hong Kong, Reino Unido y China acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong, que se hará efectiva en 1997.

- Muere Francisco Rivera "Paquirri", torero español.

1989.- En Colombia, el Gobierno y el M-19 firman la entrega de armas y la reinserción de guerrilleros en la vida civil.

1990.- Muere Alberto Moravia, escritor italiano.

1997.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2001.- Una comisión investigadora presenta una denuncia constitucional, por traición a la patria, contra el expresidente peruano Alberto Fujimori y 17 exministros.

2005.- El IRA anuncia que ha concluido la destrucción de sus arsenales.

2008.- Muere Paul Newman, actor estadounidense.

2009.- En la crisis nuclear iraní, el Gobierno de Teherán permite que la OIEA visite su planta de enriquecimiento de uranio.

2010.- En Venezuela, el Partido Socialista Unido (PSUV), del presidente Hugo Chávez, se proclama vencedor de las elecciones, aunque no obtiene la mayoría necesaria de dos tercios en la Asamblea Nacional.

- Muere Gloria Stuart, actriz estadounidense.

2013.- Confirmada la sentencia de 50 años de prisión al expresidente de Liberia Charles Taylor.

2016.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firman en Cartagena un histórico acuerdo de paz, que fue rechazado un mes después en un plebiscito y sustituido por un nuevo acuerdo en noviembre de ese mismo año.

2018.- Google cumple veinte años y es el buscador más utilizado en internet.

- Cinco países latinoamericanos y Canadá oficializan una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.