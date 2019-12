Efemérides del 26 de diciembre, qué pasó en un día como hoy

Un día como hoy pero de 1906.- Se estrena en el Teatro Ateneo de Melbourne el primer largometraje de una hora de duración titulado "The Story of the Kelly Gang" (La historia de la banda de Kelly).

OTRAS EFEMÉRIDES



1541.- Francisco de Orellana emprende, a bordo del bergantín San Pedro, la navegación del Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo.



1825.- Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.



1863.- Se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Hève (Francia).



1898.- Los científicos Pierre y Marie Curie informan a la Academia de las Ciencias de Francia del descubrimiento del radio y acuñan el término radiactividad.



1933.- El ingeniero e inventor estadounidense Edwin H. Armstrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).



1948.- El cardenal primado de Hungría, Josef Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos.



1953.- Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo (de madre a hijo), que funcionó durante 22 días.



1991.- El Soviet Supremo declara el fin de la Unión Soviética (URSS) tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).



- En Panamá, la Asamblea Legislativa aprueba reformas de 58 artículos de la Constitución, entre ellas la abolición del Ejército y la creación del "defensor del pueblo".



1996.- Entra en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desertización.



2006.- En Irak, el Tribunal de Casación ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Sadam Husein.



2010.- La justicia argentina dicta la primera sentencia por lavado de dinero de la historia.



2012.- En China se inaugura la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Pekín y Cantón, con una extensión de vía de 2.298 kilómetros.



2014.- En Colombia, las FARC liberan al soldado Carlos Becerra Ojeda, secuestrado en el departamento del Cauca.



2017.- Honduras celebra sus décimas elecciones generales desde 1980, cuando retornó a la democracia.



NACIMIENTOS



1716.- Thomas Gray, poeta lírico inglés.



1893.- Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), dirigente de la República Popular China.



1904.- Alejo Carpentier, escritor cubano



1910.- Magdalena Nile del Río, "Imperio Argentina", actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.



1914.- Richard Widmark, actor estadounidense de cine.



1949.- José Manuel Ramos-Horta, independentista timorense, Premio Nobel de la Paz.



DEFUNCIONES



1949.- Mateo Hernández, escultor y pintor español.



1972.- Harry S. Truman, 33 presidente de Estados Unidos.



1977.- Howard Hawks, director de cine estadounidense.



1985.- Dian Fossey, primatóloga estadounidense que inspiró la película "Gorilas en la niebla".



1988.- Pablo Sorozábal, compositor español.



2006.- Gerald Ford, 38 presidente de EEUU.



2009.- Yves Rocher, empresario francés.



2011.- Pedro Armendáriz jr, actor mexicano. EFE