Efemérides del 24 de octubre, qué pasó en un día como hoy

Otras efemérides:



1648.- Se firma la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los Treinta Años.



1778.- El conde Argelejos toma, en nombre de España, posesión de la isla de Fernando Poo, de dominio portugués.



1808.- Aparece la "Gaceta de Caracas", primer periódico de Venezuela.



1830.- El general José Fructuoso Rivera, presidente del partido "colorado", elegido primer presidente constitucional uruguayo.



1857.- Se funda en Reino Unido el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.



1871.- Inauguración en Córdoba del Observatorio Astronómico argentino.



1906.- El español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camilo Golgi, premios Nobel de Medicina.



1917.- Los insurrectos asaltan el Palacio de San Petersburgo, con lo que comienza la Revolución rusa. Vladimir Lenin es nombrado presidente del primer Gobierno soviético.



1925.- Nace Luciano Berio, compositor y director de orquesta italiano.



1927.- Nace Gilbert Bécaud, cantante, pianista y compositor francés.



1931.- Al Capone, condenado en EEUU a once años de prisión y 50.000 dólares de multa por fraude fiscal.



1942.- Nace Fernando Vallejo, escritor colombiano.



1945.- Entra en vigor la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es mantener la paz y seguridad internacionales, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.



- Alexander Fleming, Premio Nobel de Medicina.



1946.- Una cámara instalada en el cohete V2, lanzado desde White Sands Missile Range, una instalación militar estadounidense, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio.



1957.- Muere Christian Dior, modisto francés.



1961.- El Reino Unido concede la autonomía a la isla de Malta.



1963.- Nace Rosana Arbelo, "Rosana" cantante y compositora española.



1964.- Rhodesia del Norte obtiene su independencia con el nombre de Zambia.



1966.- Gandhi, Nasser y Tito presiden en Nueva Delhi la Conferencia de los No Alineados.



1970.- Salvador Allende, confirmado presidente constitucional de Chile por el Congreso, tras el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones del 4 de septiembre.



1971.- La Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de China.



1973.- Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur.



1980.- El sindicato independiente Solidaridad es registrado oficialmente en Polonia.



1989.- El Gobierno peruano de Alan García declara, por segunda vez en seis meses, el estado de excepción por las acciones terroristas de Sendero Luminoso.



1991.- Las dos Coreas llegan a un principio de acuerdo para poner fin a más de cuatro décadas de hostilidades.



1994.- Fallece Raúl Juliá, actor puertorriqueño.



1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.



1999.- Fernando de la Rúa, candidato del centro izquierda, gana las elecciones a la presidencia de Argentina.



2003.- La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua paraliza sus actividades por la falta de consenso entre sus quince jueces para elegir a su presidente y vicepresidente.



2005.- Muere Rosa Parks, la mujer negra que protagonizó un acto de desobediencia civil que desencadenó el fin de las leyes de segregación racial en EEUU. El 5 de diciembre de 1955, Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús de Montgomery, una acción entonces ilegal, que le costó su detención y una multa.



2007.- El fuego que arrasa el sur de California se extiende sin control por cuarto día y obliga a evacuar a un millón de personas.



- China lanza al espacio la sonda Chang'e 1, su primera misión a la Luna.



2013.- La Corte Constitucional de Colombia declara inconstitucional la ley que reformó el fuero penal militar.



- Fallece Manolo Escobar, cantante español.



2014.- Se produce el primer caso de ébola en Nueva York.



2015.- Muere Maureen O'Hara, actriz irlandesa.



2017.- Fallece Antoine "Fats" Domino, pianista y cantante estadounidense precursor del rock and roll.