Efemérides del 2 de Noviembre, qué pasó en un día como hoy

Un día como hoy pero de 1995.- Es asesinado en Bogotá (Colombia) el ex candidato presidencial conservador Alvaro Gómez Hurtado, por lo que el presidente Samper declara el "estado de conmoción interior".

1675.- En Colombia, se establece la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.



1769.- El explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco, en California.



1789.- La Asamblea Nacional de Francia decreta la nacionalización de los bienes del clero.



1907.- Rudyard Kipling es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.



1917.- El Gobierno del Reino Unido firma la Declaración de Balfour, con la que por primera vez respalda "un hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina.



1930.- En Adis Abbeba, Ras Tafari Makonnen e Itigue Menem son coronados emperadores de Etiopía. El emperador adoptó el nombre de Haile Selassie "Poder de la Santa Trinidad, Rey de Reyes y Señor de Señores.



1936.- Se inaugura en el Reino Unido el servicio de televisión de la BBC, que se convierte en la primera cadena del mundo en ofrecer una programación diaria.



1947.- Se firma en Brasil el Tratado de Río, por el que se acuerda asistencia recíproca militar entre los Estados americanos.



1948.- Harry S. Truman es elegido trigésimo tercer presidente de Estados Unidos.



1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.



1962.- El presidente estadounidense John F. Kennedy informa de que las bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.



1964.- El príncipe Faisal es proclamado rey de Arabia Saudí tras la abdicación de su hermano Saud.



1975.- Es asesinado, en un descampado de Ostia (Italia), el director de cine y escritor Pier Paolo Passolini.



1976.- En Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter es elegido 39 presidente de EE.UU, con el 50,1% de los votos.



1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros, que son el 73 % de la población.



1987.- Zhao Ziyang es confirmado como secretario general del Partido Comunista chino.



1990.- El Parlamento de Mozambique aprueba la nueva Constitución para el país, que consagra el multipartidismo y la economía de mercado.



1997.- Rusia y Japón firman un acuerdo para resolver el conflicto territorial de las Islas Kuriles, ocupadas por la URSS al final de la II Guerra Mundial y que Japón reclama a Rusia.



2000.- Llega a la Estación Espacial Internacional (EEI) la primera expedición formada por dos cosmonautas rusos, Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko, y el astronauta estadounidenses Bill Shepherd.



2004.- Se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos y el republicano George W.Bush es elegido presidente.



2006.- Un inversor mexicano compra el Cuadro "No 5, 1948" del estadounidense Jackson Pollock y bate el precio récord del mundo al pagar 109 millones de euros.



2007.- Las inundaciones en Tabasco (México) provocan un millón de personas damnificadas en la mayor tragedia de su historia.



2015.- Estalla en el Vaticano el caso denominado Vatileaks2, por sustracción y divulgación de documentos reservados vaticanos. Fueron detenidos un sacerdote español y una ciudadana italiana.



2017.- Venezuela entra técnicamente en hiperinflación al rebasar por primera vez en su historia el umbral del 50%.



NACIMIENTOS



1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.



1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense, y Carmen Amaya y Amaya, bailaora española.



1923.- Ida Vitale, poetisa uruguaya.



1929.- Richard E. Taylor, científico canadiense, P. Nobel de Física 1990.



1938.- Sofía de Grecia, reina emérita de España.



1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.



1960.- Said Aouita, atleta marroquí.



1967.- Corine Pelluchon, filósofa y ensayista francesa.



1970.- Diego David Domínguez González, "David Delfín", diseñador, pintor y actor español.



DEFUNCIONES



1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés, P. Nobel 1925.



1975.- Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.



1994.- Richard Pottier, realizador cinematográfico francés.



2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.



2007.- Igor Moiseyev, coreógrafo ruso. EFE