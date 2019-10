Efemérides del 16 de octubre, qué pasó en un día como hoy

El 16 de octubre de 1846, el médico William Thomas Morton de Boston (EEUU) utiliza por primera vez de forma pública el uso del éter como anestésico, en una operación en el Hospital General de Massachusetts. Comienza la cirugía sin dolor.

- Otras efemérides:

1793.- Revolución Francesa: La reina María Antonieta muere en la guillotina.

1817.- El general mulato Manuel Carlos Piar es ejecutado por orden de Simón Bolívar al considerarle un rebelde y un conspirador.

1832.- Nace Vicente Riva Palacio, escritor y poeta mexicano.

1854.- Nace Oscar Wilde, escritor irlandés.

1886.- Nace David Ben-Gurión, político israelí.

1910.- Primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.

1918.- nace Louis Althusser, filósofo marxista francés.

1923.- Los hermanos Walt y Roy Disney fundan la compañía de entretenimiento The Walt Disney Company.

1925.- Nace Angela Lansbury, actriz inglesa.

1927.- Nace Günter Grass, escritor alemán.

1930.- Nace Carmen García Galisteo, "Carmen Sevilla", actriz y cantante española.

1934.- Mao Zedong y 86.000 seguidores abandonan la provincia de Jiangxi e inician la "Larga Marcha" a través de China, la retirada del Ejército Rojo que se convirtió en el mito fundacional del comunismo chino.

1942.- Mueren 40.000 personas en Bombai a causa de un tornado.

1944.- Muere Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano.

1945.- Se crea la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

1958.- Nace Timothy Francis Robbins, Tim Robbins, actor estadounidense.

1959.- Muere George C. Marshall, militar estadounidense, autor del plan que lleva su nombre para la reconstrucción económica de Europa.

1962.- Nace Kenneth Lonergan, cineasta estadounidense.

1968.- Los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, medalla de oro y de bronce en los Juegos Olímpicos de México de 1968, realizan el saludo «black power» al alzar su puño con un guante negro en señal de protesta mientras sonaba el himno estadounidense.

1978.- Karol Wojtila es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.

1981.- Muere Moshé Dayán, militar israelí.

1992.- Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, obtiene el Premio Nobel de la Paz.

1993.- La ONU aprueba el bloqueo naval de Haití para forzar a los militares a restituir la democracia en el país.

1994.- Muere Estela Castro, actriz de teatro uruguaya.

1996.- Una avalancha humana causa cerca de un centenar de muertos en el estadio "Mateo Flores" de Guatemala, cuando se iba a jugar un partido entre Guatemala y Costa Rica.

2001.- El Tribunal Anticorrupción de Manila ordena la detención de Imelda Marcos, acusada de evadir 30 de millones de euros a Suiza.

2002.- El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, inaugura la nueva Biblioteca de Alejandría.

2005.- Mueren 32 reclusos y otros 12 resultan heridos en Argentina durante un motín en la cárcel de Magdalena, en Buenos Aires.

2006.- Muere Valentín Paniagua, político y ex presidente peruano.

2007.- Mueren Deborah Kerr, actriz británica, Bárbara West Daiton, inglesa superviviente del "Titanic", y Rosalío Castillo, cardenal venezolano.

2008.- El juez español Baltasar Garzón se declara competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y ordena abrir 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca.

2017.- El presidente de EE.UU, Donald Trump, acusa a Cuba de los supuestos ataques sónicos que han sufrido 22 funcionarios estadounidenses de la embajada en la isla caribeña.

2018.- La Fiscalía de El Salvador ordena la detención del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por "actos de corrupción".

.- Muere Roberto Burgos Cantor, escritor colombiano.