Efemérides del 1 de Enero qué pasó en un día como hoy

OTRAS EFEMÉRIDES



1788.- Publicación en Londres del primer número del periódico "The Times".



1804.- Gonaives Dessalines proclama la independencia de Haití, resucitando el antiguo nombre indio de la isla.



1806.- Restablecimiento en Francia del calendario gregoriano.



1863.- Entra en vigor en Estados Unidos el Acta de Emancipación para los esclavos del sur.



1899.- El Ejército español entrega la isla de Cuba a Estados Unidos, que asume su gobierno durante tres años.



1912.- El Gobierno revolucionario chino proclama la República y designa como presidente provisional al líder nacionalista Sun Yat-Sen.



1919.- Fundación del Partido Comunista alemán, por Rosa Luxemburgo, Karl Liebnecht y Guillermo Pieck.



1948.- Entra en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio (GATT).



1958.- Entra en vigor el Tratado de Roma, base de la CEE.



1962.- Tras la muerte del dictador Trujillo en la República Dominicana, asume el poder el Consejo de Estado, presidido por Joaquín Balaguer.



1973.- Nace la "Europa de los nueve", al incorporarse a la CEE el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.



1977.- 242 intelectuales checos firman la "Carta 77", en la que exigen al Gobierno de Praga que respete los derechos humanos.



1989.- Entra en vigor el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono.



1992.- Comienza la libre circulación de trabajadores en la CE.



.- El peso reemplaza al austral como moneda argentina.



1993.- Entra en vigor el Mercado Único Europeo.



- Checoslovaquia deja de existir tras 74 años de historia y se divide en dos nuevos Estados: República Checa y Eslovaquia.



1994.- Guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inician una rebelión en el estado mexicano de Chiapas.



1995.- Se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) como sucesora del GATT.



2002.- Primer día de circulación del euro, la moneda común europea, en 12 de los 15 países de la UE (incluida España).



2003.- Luiz Inacio Lula da Silva jura como presidente de Brasil.



2006.- Se liberaliza el servicio postal británico después de 350 años de monopolio.



2009.- El Ejército israelí mata al líder de Hamás, Nizar Rayan, junto a su mujer y ocho hijos en Gaza.



- Mueren 66 personas en el incendio de una discoteca en Bangkok.



2011.- Dilma Rousseff toma posesión como presidenta de Brasil, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.



- Un atentado contra una iglesia copta de Alejandría (Egipto) causa 23 muertos.



2015.- Mueren 36 personas por una avalancha en las celebraciones de Año Nuevo en Shanghái.



- España y Venezuela ocupan asientos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.



NACIMIENTOS



1816.- Manuel Murillo Toro, escritor y expresidente de Colombia.



1863.- Pierre de Coubertin, francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna.



1900.- Xavier Cugat, compositor y director de orquesta español.



1919.- Jerome David Salinger, escritor estadounidense.



1927.- Maurice Bejart, bailarín y coreógrafo francés.



1930.- Ali Ahmad Said, "Adonis", poeta sirio.



1942.- Alassane Ouattara, presidente de Costa de Marfil.



1944.- Eloy de la Iglesia, director de cine español.



1955.- Mary Beard, historiadora británica.



1956.- Christine Lagarde, abogada, economista y política francesa.



1957.- Evangelos Venizelos, político griego.



1966.- Ivica Dacic, político serbio.



1967.- Juanma Bajo Ulloa, director español de cine.



1968.- Davor Suker, futbolista croata.



1982.- David Nalbandian, tenista argentino.



DEFUNCIONES



1972.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.



1984.- Joaquín Rodríguez "Cagancho", matador de toros español.



2005.- Shirley Chisholm, primera congresista negra en EEUU.



2009.- Helen Suzman, activista "antiapartheid" sudafricana.



2010.- Lhasa de Sela, cantante estadounidense.



2012.- Kiro Gligorov, primer presidente de la Macedonia independiente.



2015.- Ulrich Beck, sociólogo alemán.



- Mario Cuomo, político estadounidense, exgobernador de Nueva York.



EFE