Difunden retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima

Ante la desaparición de la niña Fátima de 7 años de edad, el pasado 11 de febrero, propiciada en la Escuela Primaria Enrique Rébsamen (turno vespertino) de la colonia Santiago Tulyehualco, Alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, a la hora de salida (18:30 horas), después de que las autoridades anunciaran, la madre se tardó unos minutos más en recogerla.

Según declaraciones de la señora Sonia López, tía de Fátima, el asesinato pudo haberse evitado:

"Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Es importante que no se olvide esta situación, no debe de pasarle a nadie más. Los protocolos de las escuelas deben ser revisados. No es posible que le hayan permitido la salida así, no es posible que porque la madre haya llegado tarde, simplemente, alguien se aprovechara de esta situación y hoy, estemos recogiendo su cuerpo!"