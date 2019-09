Seguramente alguna vez te has preguntado o has intentado contar ¿cuántas veces parpadeamos por minuto o durante todo el día? o incluso te has puesto a prueba de cuánto tiempo puedes aguantarte sin hacerlo, sin embargo, esto último puede perjudicar tu salud visual, ya que puede darse irritación o cansancio en la vista.

Bien sabemos que parpadeamos inconscientemente o de manera voluntaria, pero lo cierto es que ambas son básicas para la salud de nuestros ojos. El parpadeo es importante para nuestro organismo ya que mantiene el ojo hidratado, pues cada vez que lo hacemos extendemos la lágrima de forma homogénea.

Lee también: Qué significa el dicho A palabras necias oídos sordos

Además, el parpadeo beneficia a las estructuras oculares , ya que suministra nutrientes, ya que la la córnea carece de vasos sanguíneos y ésta es la manera de aportárselos.

Algunas investigaciones han determinado que normalmente el ser humano parpadea cada cinco segundos lo que se estima que al día tenga aproximadamente unos 15.OO0 parpadeos. El parpadeo también depende de cuánto tiempo dure la persona despierta. Si por ejemplo una persoa dura despierta alrededor de 16 horas tendría alrededor de 11.520 parpadeos al día.

Para determinar el número de veces que una persona parpadea también depende a que velocidad lo haga, el parpadeo se ajusta a la actividad que la persona este realizando en el momento. Por ejemplo, durante la lectura la frecuencia de parpadeo es de 15 a 20 veces por minuto aproximadamente.

Cuántas veces parpadeamos al día. Foto ilustrativa Pexels

Expertos señalan que es importante no dejar de parpadear durante más de un minuto, ya que esto causaría irritación, enrojecimiento, o visión borrosa.

Fuente: Clinicabaviera.com