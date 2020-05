Cuántas patas tiene un grillo

Los grillos, conocidos también como grillos verdaderos de la familia Gryllidae , son insectos relacionados con los grillos del arbusto y de forma relativa, con los saltamontes. Dentro de sus características, los Gryllidae poseen cuerpos principalmente cilíndricos, cabezas redondas y antenas largas. Detrás de la cabeza hay un pronoto liso y robusto. Sus singulares patas son uno de los principales rasgos característicos. Pero ¿cuantas patas tienen?

Su abdomen termina en un par de cercos largos; por su parte, las hembras tienen un ovipositor largo y cilíndrico. Las dos patas traseras tienen fémures agrandados y constituyen la tercera parte de sus patas, lo que proporciona potencia para saltar. En total, cuentan con 3 pares de patas. Las aletas delanteras están adaptadas como elytra resistente y coriáceo, y algunos grillos chirrían (sonido que emiten) frotando partes de estos.

Las alas traseras son membranosas y plegadas cuando no se usan para volar; no obstante algunas especies no vuelan. Los miembros más grandes de la familia son los grillos de toro: Brachytrupes, que miden hasta 5 cm de largo.