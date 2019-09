Si quieres aprovechar al máximo tus vacaciones o días de puente lo recomendado verificar las fechas oficiales establrecidas por dependencias de gobierno como la Ley Federal del Trabajo, el próximo comienza el 13 de septiembre con el Día de los Niños Héroes y finaliza el lunes 16 de septieembre con la celebración del Día de la Independencia.

Esto quiere decir que las labores habituales se reinician el martes 17 de septiembre. No existe otro puente o día Nacional y festivo para este mes. Sin embargo recuerda que el 16 ningún empleado está obligado a prestar sus servicios, en caso de requerirse la empresa tendrá que pagarte tu salario más el doble.

Lee también: Cuánto deben pagarte si trabajas el 16 de septiembre

Cuáles son los puentes del calendario 2019 en México. Foto: Xinhua

No existe otro día festivo oficial hasta el 20 de noviembre que es cuando se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, pero como los días festivos oficiales en México se recorren al lunes más próximo, el día no laborable es el lunes 18 de noviembre, por lo que es un fin de semana largo que comienza el viernes 15.

El Día de Muertos ocurrirá el 2 de noviembre antecedido por el Día de los Angelitos, sin embargo son fechas tradicionales pero consideradas no oficiales y depende de las empresas e instituciones otorgarlo como un día de descanso a pesar de no ser obligatorio, además que no se paga doble.

Cuáles son los puentes del calendario 2019 en México. Foto: Xinhua

Lo mismo sucede con el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas tradicionales en la cultura mexicana y el 24 de diciembre que se celebra Noche Buena, ambos siendo días usuales.

Por el contrario el miércoles 25 de diciembre es un día festivo oficial y no laborable en Mexico, por lo que es de descanso obligatorio y los patrones deben pagar el doble a los empleados que presten sus servicios.