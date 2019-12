Cuáles son los animales salvajes

Los animales salvajes son animales catalogados en un grupo de libertad en el que viven debido que con considerados peligrosos, y no deben de estar en contacto con las personas debido a que los pueden atacar e incluso hasta pueden llegar a matar.

Son consideradas especies que no han sido domadas y que por lo tanto en el habitat, tienen la libertad de desplazarse totalmente, ya que el territorio no está limitado, pues en caso de que tengan acceso a la ciudad o al lugar donde los seres humanos están lo que harían es capturarlo para regresarlo a donde pertenecen.

aLee también: Cuáles son los animales reptiles

Qué son los animales salvajes. Foto pxhere.

Tipos de animales salvajes:

León

Elefante

Tigre

Lobo

Tiburón

Cocodrilo

Leopardo

Pantera

Este tipo de animales por lo general no necesitan del ser humano para sobrevivir, debido a la categoría en la que están considerados salvajes, ya que consiguen su propio alimento a través de otros animales que son atrapados y comidos por ellos. Al no tener interacción con los humanos ellos no saben lo que es la convivencia. Estos animales están distribuidos en la mayoría de las categorías pues en aves, reptiles, terrestres, etc hay animales salvajes considerados a ese nivel de agresividad.

Debido a las circunstancias que se están viviendo en los últimos tiempos, existen animales salvajes que están en peligro de extinción, pues la caza es el principal factor que hace que estos animales vayan desapareciendo del planeta.

Cada animal salvaje tiene sus diferentes características, tanto en el estilo de vida que adoptan como la manera en que realizan la caza para sobrevivir y alimentarse dentro de su zona, lo que es realmente curioso es que se deben de adaptar a su habitat, ya que hay factores como el cambio climático y el deterioro, que los hace que vayan a buscar un lugar donde se sientan cómodos.