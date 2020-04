Los pequeños del hogar deben aprender que algunas acciones que realizan tienen consecuencias y no siempre son buenas; el castigo debe ser él último recurso que como padre puedas ponerle a tu hijo; es necesario explicarle primero por qué está mal.

Pero si por desobediente continúa con la misma acción entonces se puede aplicar un castigo, te decimos algunas prácticas eficaces para disciplinar a tu hijo:

Cuáles castigos debo imponerle a mi hijo y cuáles no. Foto Pixinio

Mostrar y decir: Los niños son una esponja y entienden todo, enséñale lo que es bueno y lo que es malo con palabras y acciones calmadas e incluso puedes darle un ejemplo de ambas cosas.

Presta atención: Todos los niños requieren de atención y les gusta que los estemos viendo; por eso, presta mucha atención cuando él se porte bien y felicítalo porque está haciendo siendo muy especifico “¡Excelente como colocaste los juguetes en su lugar!”. De la misma manera, hay que hacércelo saber si está actuando mal.

Determina consecuencias: De una manera calmada explica al niño las consecuencias que tendrá si no hace las cosas correctas. Por ejemplo adviértele qué podría pasar si no levanta los juguetes después de jugar; si tú como papá o mamá, los guardaras, no los podrá usar hasta el día siguiente.

¿Cómo y cuándo castigarlo?

Si pretendemos que los niños aprendan a obedecer y seguir las reglas, antes que nada debemos ser un ejemplo para ellos. No podemos decirles que no tiren basura cuando nos observan a diario tirando la basura en la calle.

Pero recuerda que al momento de poner un castigo este no debe ser perjudicial para su autoestima, no lo hagas sentir mal si no hay que hacer que entienda que es una consecuencia de que hizo algo que no es correcto.

Puedes manejar el castigo como un trato, es decir, hazle ver que hay cosas que tiene que hacer para conseguir algo y otras con las que no conseguirá nada o se le quitará algún beneficio.

Siempre es mejor buscar la forma correcta para educar a los niños; para ellos todo es fácil pero pueden entender muy bien que es lo que no pueden hacer.

Puedes tomar el castigo dependiendo a su edad:

De los 2 hasta los 5 años

Cuando se acerque a un objeto peligroso (enchufe, limpiadores, etc.) dile sin perder la calma ¡No! y aléjate de ese lugar o dirije tu atención hacia otra actividad.

De los 6 a 8 años

Cumple tu palabra a la hora de impartir disciplina, si no, te arriesgarás a perder tu autoridad. Tu hijo debe saber que tú haces lo que dices. Pero eso no significa que no puedas darle segundas oportunidades o permitirle cierto margen de error.

De los 9 a 12 años

En este rango de edades, los niños ya saben lo que esta bien y lo que está mal con mayor certeza, la manera de aplicar disciplina es advertirles sobre la consecuencia que tendrán. Si una de sus obligaciones es lavar trastes y no lo hacen, él o ella debe entender que el día de mañana tendrá que lavar los trastes dos veces o no tendrá permiso para jugar, salir por un helado o ver una película.

Tal vez muchos de ustedes han considerado como opción el utilizar golpes para que el niño aprenda por que así lo hicieron contigo cuando eras niñ@, solo queremos decirte algo en cuanto a esto:

AL golpear a un niño, le estamos enseñando que está bien golpear cuando se está molesto. Además de ocasionarle algún daño puede tener lesiones corporales. Lejos de enseñarle a modificar su comportamiento se le inculca el miedo a tí como papá o mamá. Si el niño se "porta mal" para llamar la atención, una bofetada puede tener un efecto inesperado, como sentirse recompensado; pues una reacción negativa es mejor que no recibir ningún tipo de atención.

