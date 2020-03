Coronavirus: estos son los mejores alimentos para reforzar el sistema inmunológico.

La alimentación que acostumbra tener el ser humano no es novedad. Durante la historia de la humanidad, ha sido capaz de implementar estrategias en diferentes aspectos de su vida en relación a sus necesidades. En este sentido, ha elegido una dieta diaria, de acuerdo tanto a sus gustos, como a sus posibilidades económicas, pues en el mercado mundial existen productos de precios más elevados que otros y por supuesto, esto tiene que ver con la calidad de cada uno.

Las enfermedades respiratorias siempre han existido y las instituciones de salud de los gobiernos de los diferentes países, por ejemplo, suelen alertar a la población sobre las medidas necesarias para erradicar este y otro tipo de afecciones más comunes manifestadas en las personas por contagio o por deficiencias en el organismo.

En la actualidad, ante la presencia global del Coronavirus, se ha intensificado el cuidado de las personas en todos los sentidos, y el alimenticio es uno de los más importantes, pues es evidente que se puede evitar o empeorar el virus, dependiendo de los productos que se consuman.

Pues lo más importante es seguir una dieta saludable, que entre otras cosas sea benéfica para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque esta dieta también mejora el sistema inmunológico.

Lo esencial es llevar una alimentación basada en el patrón de una dieta en la que predominen principalmente las frutas, las verduras y las hortalizas, que representan una fuente rica en antioxidantes y micronutrientes, que es fundamentalmente, lo que nuestro cuerpo necesita.

En ese sentido, la alimentación que se debe seguir, está compuesta de algunas reglas básicas y todos los grupos de alimentos que marca el plato del bien comer y la jarra del bien beber en las porciones adecuadas:

Cinco raciones de frutas, verduras y hortalizas diarias.

Cereales integrales no refinados.

Consumo de carne y pescado una vez a la semana (de preferencia más pescado que carne y más carnes blancas que rojas.

Legumbres en todas sus variedades de 2 a 3 raciones semanales.

Consumo diario de lácteos como quesos, yogurt y leche.

Consumo semanal de huevos (no pasa nada, salva contraindicaciones médicas, por tomar un huevo al día).

Uno de los esenciales básicos de nuestra alimentación debe ser el aceite de oliva, tanto para

cocinar como para aderezar y es importante también incluir frutos secos a diario (crudos o tostados).

En cuanto a la sal, es importante no sobrepasar los 5 gramos diarios que marcan las recomendaciones y en cuanto al azúcar, se debe tomar el menos azúcar refinado posible, tanto en forma de azúcar como en forma de dulces y panadería industrial (según la Organización Mundial de la Salud, no más de 25 gramos al día.

Y por último, en cuanto a los alimentos ricos en vitamina C, se estima que no existen estudios que muestren evidencia de que protegen al organismo en los meses de frío extremo, pero a pesar de ello, sí se recomienda tomar alimentos ricos en vitamina C, y que los zumos sean exprimidos de frutas naturales.

No hay que olvidar, que además de la alimentación, es fundamental hacer ejercicio físico de forma regular y descansar adecuadamente.

Unos 30 minutos de actividad física al día, junto con una dieta sana , un buen descanso y una perfecta hidratación, es la mejor protección para el sistema inmune.

También debe tomarse en consideración que cada persona tiene un metabolismo diferente, lo fundamental para proteger el sistema inmunolígico y la salud en general, es decir, llevar un estilo de vida saludable.

Sin embargo, no hay una dieta específica para protegerse de los virus, tampoco del coronavirus SARS- CoV-2. Sin embargo sí existen medidas de protección contra los virus, como es la vacunación anual de gripe de e en campañas de vacunaciónl

No obstante, ante la emergencia global por el Coronavirus, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades como son fundamentalmente lavarse las manos, no toser encima de los demás (hacerlo en el codo) y alejarse de los focos de contacto.