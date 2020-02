Coronavirus: NO resiste a el calor y podría salvar vidas en México

El coronavirus representa una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden llegar a ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Recientemente en Sinaloa, México, dio un caso positivo de Coronavirus.

Alfonso Gil Díaz, director de Proyectos Estratégicos de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, aseguró en una conferencia de prensa que es muy poco probable que el Coronavirus resista las altas temperaturas. "Según me han informado, el virus no sobrevive el calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé y las líneas [de cruceros] toman sus precauciones, a ellos no les conviene que un pasajero infecte a otros”, afirmó el funcionario.

Lee también: Coronavirus: Confirman el primer caso en Sinaloa, México

Alfonso Gil Díaz resaltó que el personal de cruceros está tomando sus precauciones. Agregó que en el caso de los navíos originarios de China, llegan a Estados Unidos primero para ser inspeccionados.

Díaz confesó que el personal estará muy alerta en los cruceros en donde estará aislando a las personas que sean sospechosas del virus con la intención de proteger al resto de los pasajeros.

"Agrega que, en forma similar al resfriado común y la gripe, esta enfermedad puede diseminarse más en meses con temperaturas frías", comentó el CDC.

Que el #coronavirus resiste temperaturas altas no es un buen argumento... Se pueden buscar cada clima de los países a los que ha llegado, resaltando a Emiratos Árabes Unidos con clima cálido seco. pic.twitter.com/Ekb6hvSbXw — Gabii Resendiz (@ShineOnGabii) February 25, 2020

El Coronavirus, es un virus que afecta a las personas provocando una intensa gripe ha estado presente en China, provocando la muerte y la infección de varias personas, sin embargo, se han estado presentando otros casos en diferentes partes del mundo, tal es el la aparición del primer caso en la primera prueba de Sinaloa.

Medidas para evitar el Coronavirus: