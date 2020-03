Al menos un respiro se asoma ante la crisis mundial provocada por el Cronavirus; se refiere a que de acuerdo al panorama mundial que se ha podido observar hasta hoy, los niños han sido los menos vulnerables a esta grave afección.

Y par reforzar esta teoría, un nuevo estudio, mismo que se presume, es el más minuciso realizado hasta ahora, arroja nuevos resultados que confirman que:

La mayoría de los niños desarrolla síntomas leves o moderados, aunque por otro lado, un pequeño porcentaje, en especial bebés y niños menores de 5 años, pueden presentar una enfermedad mucho más severa.

Coronavirus: Los niños son menos afectados, según estudio. Foto Pixabay

La investigación, recientemente publicada en el sitio Pediatrics, desarrolló una evaluación del Covid-19, en más de 2,000 menores de edad en China. De los cuales, un 30% fueron confirmados bajo pruebas de laboratorio, mientras que el resto, fue detectado con el virus, por haber convivido con un paciente infectado.

Mientras que el 4% del total de niños no presentó ningún tipo de síntomas y en este sentido se cree que la cantidad de niños asintomáticos puede ser mucho mayor ya que difícilmente serán sometidos al test. Pero esto tiene un efecto colateral, ya que podría darse el caso de que estos menores, podrían ser portadores silenciosos del Coronavirus.

Entre otros datos, la mitad del total de niños que forman parte del estudio tuvo síntomas leves como fiebre, tos, cansancio y a veces vómito o diarrea. El 40% aproximadamente, se enfermó un poco más presentando problemas pulmonares, pero sin llegar a dificultad respiratoria.

Mientras que , el porcentaje de los que presentó una enfermedad severa fue bajo: 6% (125 niños), de los que la mayoría (60%) eran menores de 5 años y una porción significativa (un 30%) de infantes menores de 1 año.

"Si sigue esta tendencia, en comparación con otras epidemias, nuestros hijos se verán menos afectados, pero no quiere decir que bajemos la guardia", explica el pediatra Ilan Shapiro a Univision Noticias.

La razón exacta de esta vulnerabilidad de los más pequeños no se sabe con exactitud, pero posiblemente responde a que tienen el sistema inmune menos desarrollado, explica a The New York Times Andrea Cruz, quien es profesora de pediatría del Baylor College of Medicine y coautora del comentario que acompaña a la investigación publicada en 'Pediatrics'.

“No han sido expuestos a virus antes y por eso no pueden generar una respuesta inmune efectiva”, dice.

El misterio por resolver que tienen a su cargo los científicos es por qué el covid-19 suele ser más leve en los niños, algo contrario a lo que ocurre con la mayoría de los virus como la influenza, el SARS o el propio MERS, ante los cuales, los menores se manifiestan mucho más vulnerables.

La respuesta no solo involucra a la población pediátrica; sin embargo, bien podría ser una pieza importante del rompecabezas para encontrar un tratamiento y una vacuna.