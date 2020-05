El doctor Richard Levitan, que ha sido médico de urgencias durante 30 años, y egresó de la Facultad de Medicina de Nueva York, señaló recientemente, durante su estancia en el hospital en el que ha llevado a cabo su carrera, descubrió la consecuencia letal del Coronavirus que ataca sin que el paciente lo note y la describe como hipoxia silenciosa.

Así mismo, Levitan advirtió que la neumonía es una infección de los pulmones por la que los alvéolos o sacos de aire en los pulmones se llenan de fluido o pus, y debido a ello, los pacientes tienen molestias en el pecho y dolor al respirar, además de otros problemas respiratorios.

Lee también: Muere científico que estaba cerca de la cura del Covid-19

Coronavirus: 'Hipoxia silenciosa', consecuencia letal. Foto Pxfuel

Se estima que la primera vez que la neumonía ataca al cuerpo humano, como consecuencia del Coronavirus, en general, el paciente no nota la falta de aire en su cuerpo. Sin embargo, para cuando sus niveles de oxígeno bajan y presentan síntomas, la neumonía se manifiesta de moderada a grave.

El doctor señaló que la saturación normal de oxígeno en la mayoría de las personas al nivel del mar es 94 al 100 por ciento; los pacientes por Covid-19 que atendió tenían saturaciones de oxígeno que llegaban al 50 por ciento.

La mayoría de los pacientes que requieren intubación de emergencia son los que están en estado de choque, tienen un estado mental alterado o resoplan para respirar, mencionó el médico de acuerdo a su experiencia.

Los pacientes que requieren intubación por hipoxia aguda por lo regular están inconscientes y utilizan todos los músculos que pueden para respirar, en una situación de extrema presión.

Así mismo, señaló que todos los pacientes que conoció con neumonía Covid-19 tenían una saturación de oxígeno notablemente baja, pero todavía usaban sus celulares mientras eran conectados a los monitores.

El coronavirus ataca a las células pulmonares que producen surfactantes -sustancia que ayuda a mantener los alvéolos abiertos entre las respiraciones y fundamental para la función pulmonar normal-, por lo que cuando comienza la inflamación de la neumonía por Covid-19, provoca que los alvéolos se colapsen y los niveles de oxígeno caigan.

Los pulmones pueden responder en una primera vez, porque todavía no están rígidos ni llenos de líquido, por lo que los pacientes pueden expulsar dióxido de carbono, el cual no se acumula y los pacientes no sienten que les falta el aire.

Coronavirus: 'Hipoxia silenciosa', consecuencia letal. Foto Pxfuel

Por tanto, los pacientes compensan el bajo nivel de oxígeno en la sangre respirando más rápido y profundamente, sin darse cuenta. La hipoxia silenciosa y esta respuesta fisiológica del paciente causa aún más inflamación y el colapso de más alvéolos empeorando la neumonía y provocando que bajen considerablemente sus niveles de oxígeno.

Este hecho causa que el paciente se lesione los pulmones al respirar cada vez más fuerte, pasando a una fase más mortal de lesión pulmonar; pues el líquido se acumula y los pulmones se vuelven rígidos, el dióxido de carbono se eleva y los pacientes desarrollan un fallo respiratorio agudo.

Levitan señal que una forma de identifican a los pacientes más rápidamente que tienen neumonía por Covid-19 es la detección temprana de la hipoxia silenciosa a través de un dispositivo médico común que se puede comprar sin receta llamado oxímetro de pulso o pulsioxímetro, para una atención más rápida y eficiente.

El doctor Levitan, fue quien inventó en 1994 un sistema de imágenes para enseñar a intubar (insertar tubos de respiración) y actualmente, es voluntario en el hospital Bellevue apoyando la contingencia por Covid-19.