Como se escribe la fecha en Inglés 

Escribir la fecha completa en Inglés es una exigencia en cualquier examen de Inglés básico, por ello, es muy importante tener en cuenta que, a diferencia del español, los meses y los días de la semana se escriben con mayúscula.

Es importante señalar que la forma en la que se escriben las fechas varía entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra.

Otra de las cosas que debes tener en cuenta es se escribe primero el mes, seguido por el número ordinal que corresponde al día, y luego el año, esto en Norteamérica, mientras que en Inglaterra, la fecha se escribe escribir el día, luego el mes y finalmente el año, de la misma forma que lo hacemos en español.

Días de la semana en inglés:

Monday-Lunes

Tuesday-Martes

Wednesday-Miércoles

Thursday-Jueves

Friday-Viernes

Saturday-Sábado

Sunday-Domingo

Meses del año en inglés:

January-Enero

February-Febrero

March-Marzo

April-Abril

May-Mayo

June-Junio

July-Julio

August-Agosto

September-Septiembre

October-Octubre

November-Noviembre

December-Diciembre

Números en inglés:

1st -First -Primero

2nd- Second-Segundo

3rd -Third -Tercero

4th-Fourth-Cuarto

5th -Fifth-Quinto

6th - Sixth-Sexto

7th -Seventh-Séptimo

8th -Eight-Octavo

9th -Ninth-Noveno

10th -Tenth-Décimo

Ejemplos:

August, 16, 2019

Se escribe: Today is August sixteen of two thousand nineteen. (Hoy es dieciséis de agosto del 2019).

October 30, 2015.

Se escribe: October (the) thirt of two thousand fifteen

January 2, 2018

Today is January first of two thousand eighteen. (Hoy es el dos de enero de dos mil dieciocho.)