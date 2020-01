Cómo saber si un niño es sordo

¿Cómo detectar la sordera infantil?. Es importante detectar la sordera infantil a tiempo debido a su impacto en el habla, desarrollo y aprendizaje del niño. Detectar la sordera durante los primeros meses de vida es fundamental para su atención oportuna, alerta Gonzalo Cervera, presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición "Ayúdanos a Oír".

"Si a un bebé no lo diagnosticamos desde su nacimiento y, no lo tratamos tempranamente, no tendrá su pleno potencial; estará limitado", advierte. En cambio, si de detecta y trata oportunamente su vida puede ser normal.

Es fundamental detectar la sordera infantil a tiempo. Foto Pixabay

"Un bebé que nace con sordera tiene que estar usando auxiliares auditivos antes de cumplir seis meses, y si es profunda requiere un implante coclear para desarrollar su lenguaje normalmente.

"Entre más tiempo se tarda uno, menos calidad tiene en la comprensión y en la expresión de su voz", explica.

Un estudio realizado por la asociación reveló que los niños que se implantan antes de los 2 años tienen arriba de un 85 por ciento de probabilidades de que cuando entren a primaria tengan un lenguaje normal. En los que se implantan entre los 2 y 4 años se reduce este porcentaje a un 60 por ciento; mientras que entre los 4 y 8 años el porcentaje baja a un 50 por ciento.

Pasando los 8 años ya no es posible que adquiera lenguaje si no lo tenía antes, indica.

Asegura que en el País entre 2 y 4 mil niños serían candidatos a implantes y apenas alrededor de 100 tienen acceso por falta de detección y programas.

El experto advierte además que también es crucial prestar atención a la pérdida audición por la edad, particularmente en los adultos mayores. "Entre más pérdida de audición más riesgo de demencia senil. La pérdida superficial aumenta al doble la incidencia de demencia senil. Mientras se hace más profunda puede aumentarse tres o cinco veces más el riesgo".



Esté alerta

En México no hay un tamiz auditivo neonatal. Acuda al médico si:



-El bebé, desde los primeros meses de vida, no sonríe cuando oye la voz de su mamá.

-A los cinco meses no responde a su nombre o reconoce palabras como, mamá, papá o adiós.