Cómo saber si el íntimo amigo de mi hijo es buena influencia

Es normal que los padres se preocupen por sus hijos, ya que muchas veces, dependiendo de la edad, no tienen la madurez suficiente para elegir correctamente a sus amigos, lo que los lleva a forjar amistades con personas sin sus mismos valores o que tienen comportamientos de riesgo, y esto puede llegar a poner en peligro hasta la vida de los hijos. Este tipo de situaciones es muy común en la adolescencia por lo que los padres pueden llegar a sentir impotencia al no saber cómo manejar la situación.

Es aquí donde te preguntas ¿qué puedes hacer tú como padre si no estás muy de acuerdo con las amistades que ha elegido tu hijo? La psicóloga Ruth Castillo recomienda que como padre te cuestiones primeramente sobre si en realidad los valores que has inculcado son los correctos, o si les has dado las herramientas efectivas para que tus hijos puedan saber cuáles amistades son buenas o no.

Hay que considerar que existen casos especiales en los que puede llegar a ser evidente el mal comportamiento o actitudes que no van de acuerdo a la edad de las amistades, ya sea porque van de visita a tu casa, porque es inevitable la convivencia debido a que estudian en el mismo lugar, pasan muchas horas juntos o porque son cercanos de alguna manera; conoces a su familia o viven en el mismo ambiente.

Desde el momento que detectas comportamientos que no van de acuerdo a los valores que has cimentado en tus hijos, lo primero que pensaríamos es en prohibir radicalmente cualquier tipo de vínculo, en casos extremos cambiar a tu hijo de escuela o mudarte, pero la realidad es que no debemos enfocarnos en “prohibir o alejar”, ya que solo generaría una lucha de poder entre padres e hijos.

Lo ideal es que busques el momento adecuado para abrir un canal de comunicación, en el que le cuestiones sobre las razones del por qué sus amistades no son una influencia positiva en sus vidas, claro, siempre tratando de hacerles ver y demostrar que hay formas de saber e identificar a los que podemos llamar realmente amigos.

De esta manera podrás frenar esa conducta repetitiva de elección de círculos de amistad negativos. ¡Recuerda!, llegará el momento en que tendrán la edad suficiente para valerse por sí mismos, que será cuando difícilmente podrán cambiar su forma de pensar si tú como padre, desde su infancia y aún todavía en su adolescencia, no logras moldear su forma de pensar.

Con información de Miriam García