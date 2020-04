Cómo puedo saber si mi hijo tiene fiebre sin termómetro

Sin duda, la palabra fiebre no es muy agradable para los padres, y mucho menos si se trata de hijos pequeños. Ya que de inmediato se asocia con algún tipo de infección, cuando no necesariamente debería ser así ya que pudieran existir muchas razones, tales como exceso de ropa, dentición, vacunas etc.

En la actualidad existen muchos tipos de termómetros, unos son más fáciles de usar y definitivamente nos facilitan la vida, ya que hay niños que no les gusta que se les tome la temperatura, incluso los bebés se incomodan al momento de sentir el termómetro en su axila.

Lee también: Cuál es la temperatura normal del cuerpo

Lugar más efectivo para saber si mi hijo tiene fiebre. Foto Pxfuel

Una forma poco común pero que sin duda alguna, te sacará de la incertidumbre al tomarle la temperatura a tu bebé, es de manera rectal, esta forma es la más exacta para no errar y así poder tomar cartas en el asunto si tu hijo llegara a presentar otro síntoma aunado a la fiebre.

Esta forma se puede utilizar en bebés desde los 3 meses a 4 años de edad. Puedes usar un termómetro digital.

Existen muchas más maneras para tomarle la temperatura a tu hijo, entre ella se encuentran por medio del oído, boca, axila e incluso en la frente mediante un termómetro especial que se coloca a una distancia de la frente y sin tocar al bebé se realiza la medición tan sólo presionando un botón.

Fuente: https://www.fairview.org/patient-education/116598ES

Con información de Michell Orozco