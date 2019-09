Una de las grandes precocupaciones de los padres de familia es que su hijo (a) no aprenda rápidamente ciertas cosas, como ir al baño solo, erroneamente comienza la comparación con otros niños de su misma edad que ya lo hacen y de cierta forma se sienten desesperados o pretenden obligar al menor.

Es importante señalar que no existe una edad exacta para que el niño aprenda a ir al baño solo, ya que cada niño es diferente. Es importante que no apresures el proceso de aprendizaje, pues esto en vez de ayudar perjudicaría y pudiera prolongar el proceso. Estudios señalan que existen muchos casos en donde el niño comienza el entrenamiento antes de los 18 meses no aprenden totalmente hasta después de los cuatro años.

Cómo enseñarle a tu hijo a ir al baño.

Foto ilustrativa Pxhere

Es recomendable comenzar con el entrenamiento para ir al baño después de los años de edad. Tienes que elegir el momento correco. Antes de comenzar a enseñarle a tu hijo (a) formalmente ir al baño es importante que tengas a la vista una pelela con el fin de que el menor se acostumbre a sentarse en ella, e incluso esto puede ayudar a que tu hijo ocasionalmente tenga la curiosidad de hacer sus necesidades en ella. Explicale al menor la importancia de usar la pelela cuando no use el pañal.

Signos de que tu bebé tal vez esté listo para la ropa interior:

Está empezando a sacarse los pantalones y el pañal sin tu ayuda.

Siente cuando necesita hacer pis (incluso si está usando pañal) y te avisa.

Te vio a vos o a otros familiares usar el inodoro.

Se sienta y trata de usar la pelela, por ejemplo, antes de su baño por la noche.

Una vez que observes estas evidencia de que tu bebé sabe lo que se requerirá de él cuando deje los pañales, podés considerar dar el siguiente paso hacia la ropa interior. Explicale que es momento de usar ropa interior para niños grandes y dale la oportunidad de que él seleccione que ponerse.

La rutina

Es importante que constantemente le recuerdes usar la pelela. No lo obligues a sentarse en la pelela, el menor debe decir que sí, o de lo contrario no hará conexión por él mismo. Siempre aplaude sus esfuerzos. Si algún momento ocurre un accidente recuérdale que para eso esta la pelela, evita regañarlo o hablar mucho del accidente. Reaccionar negativamente puedes ocasionar que este menos predispuesto a intentarlo de nuevo.