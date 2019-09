Como todos sabemos el acoso escolar o bullying está a la orden del día, y en alguna ocasión tu hijo (a) tendrá que enfrentar a esta difícil situación, es por ello, que como padres se tiene que enseñar a los menores a defenderse sin que tengan que usar la violencia.

Como padres siempre existe el miedo de que algo pueda pasarle a tu hijo o bien que no sepa cómo enfrentar este tipo de situación, aún cuando ya se lo hayas advertido. Pero ¿cómo enseñarlo a defenderse sin usar la violanecia?.

Lee también: Qué hacer cuando un niño no quiere hacer la tarea

Tu como padre juegas un papel muy importante para que tu hijo haga lo correcto y evite siempre la violencia pero que aprenda a poner sus propios límites. Una forma muy sencilla para que tu hijo aprenda a poner límites es saber decir No. Explica a tu hijo que tiene el poder y la fuerza de sus palabras para dejar en claro que no le gusta lo que le dicen o hacen.

Normalmente los niños que defiende usando la violencia física es por que no han conocido o nadie les ha enseñado otra forma de usar su fuerza en sus propias palabras. Hay dos cosas que un niño debe de aprender para usar su fuerza de la palabra; lo primero decir NO si no le gusta algo o (basta, se acabó, así no me gusta, etc.).

Sin embargo, no solo basta decir No, tiene que hacerlo de forma asertiva y sin usar la violencia, por ello debes de servir de ejemplo y enseñarle a tu hijo como debe de actuar ante esta situación.

Aprovecha un momento de tranquilidad y cuestionalo“¿cuándo en el colegio te hacen o dicen algo que a ti no te gusta, ¿qué haces?”. Pon mucha atención en la respuesta de tu hijo. Sí el menor tiene menos de seis años, entonces intenta ser más concreto “cuándo estás en el recreo y tu amigo Juan te empuja, ¿qué haces?”. “Cuándo tu amiga te dice tonta, ¿tú que haces?”.

Cómo enseñar a mi hijo a defenderse sin usar la violencia. Foto ilustrativa Pxhere

Luego de escuchar su respuesta debes explicarle que puede actuar de otra forma, pues si lo le gusta lo que le dicen o hacen tiene el poder de decir No. No me empujes, no soy tonta, no me insultes, etc.

Es importante que para que a tu hijo (a) le quede más claro deberás ser tú su modelo. Con cara seria, voz fuerte y contundente, di "No me pegues", "No me quites mi pluma".

Luego de tu actuación pide a tu hijo que haga lo mismo que tu hiciste. Si notas que su tono de veoz es demasiado débil, ayúdale a sacar la fuerza por su garganta. Practica las veces que sean necesarias hasta que no hijo agarre confianza en su propia asertividad. Explicale que no debe de usar un tono agresivo o incorporar gestos corporales agresivos, ya que su fuerza está en sus palabras.

Fuentes:Edukame.com, bebesymas.com