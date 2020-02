Cómo eliminar manchas en la piel con sencillos remedios caseros

Tener una piel casi perfecta es el máximo anhelo de mujeres y hombres que que son adictos a la belleza y esto puede llegar a ser fácil de conseguir ya que es posible hacer con algunos remedios caseros muy económicos.

Para mantener un cutis en buenas condiciones, existen, además de cremas y tratamientos costosos y que son fastidiosos de aplicar, remedios caseros que además de prácticos, resultan muy económicos y efectivos.

Un sitio web, informó que las manchas en la piel suelen aparecer principalmente porque se mantiene expuesta a los rayos solares sin la debida protección, así como también por los cambios hormonales durante el embarazo o por el inevitable paso del tiempo.

Los siguientes remedios, harán que logres tener una piel hermosa y sin imperfecciones:

Jugo de limón: Exprime medio limón en un recipiente. Antes de irte a dormir, aplica directamente en las áreas donde veas las manchas y enjuaga en las mañanas con agua fría. No te expongas al Sol mientras estés usando limón ya que puede manchar más la piel.

La cebolla: Licúa una cebolla morada pequeña, luego empapa un algodón y aplícalo en las manchas. Déjalo por 10 minutos y lava la cara con agua fría. Al principio puede provocar un leve ardor.

Vinagre de manzana: Debido a que tiene PH ácido, es excelente para cerrar los poros y lograr una piel lisa y brillante. Empapa un algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas. Deja actuar por 20 minutos y lava la cara con agua fría.

Leche: Por algo lo usaba Cleopatra. La leche contiene ácido láctico, que arrastra las células muertas de la superficie de la piel, quitándolas y dejándola limpia y renovada. Toma un algodón, mójalo en leche y aplícalo en las zonas de las manchas. Déjalo actuar toda la noche, al día siguiente enjuaga.

Yogurt: El yogur limpia, desinfecta, suaviza la piel, también favorece la regeneración y mantiene la humedad ideal. Lava tu cara, sécala cuidadosamente y reparte el yogur por el rostro con los dedos o un pincel. Deja unos 15 o 20 minutos antes de retirarlo con agua tibia.

El pepino: Contiene vitamina E y aceites naturales que son excelentes para el cuidado de la piel. Pela y parte el pepino, quítale las semillas y procésalo en la licuadora hasta formar una pasta. Aplícala en la cara por 20 minutos y tu piel quedará como nueva.

Aloe vera o sábila: Aplica la gelatina de la sábila en las zonas de tu piel que se encuentren manchadas y deja que actúe durante 30 minutos. Antes remoja la sábila de la noche a la mañana y desecha esa agua. Tu rostro quedará hidratado.

Jitomate rojo: Su jugo contiene vitamina A y C, y proteínas, además del licopeno que contrarresta la acción de los radicales libres. Mezcla una cucharada de jugo de limón con una cucharada de jugo de tomate y aplícalo con un algodón.

Los especialistas recomiendan utilizar siempre protector solar y no exponerse al Sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para evitar la aparición de manchas en la piel ante la fuerte radiación solar.

Además, aconsejan no fumar e incluir alimentos con vitaminas A, C y E, que son clave para lucir una tez uniforme y hermosa. Recuerda también, que si tienes la piel sensible lo mejor es consultar previamente con el dermatólogo antes de aplicarte algún producto.