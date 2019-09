En el proceso de aprender a ser padres a veces tenemos dudas sobre lo que es y no correcto para nuestros hijos, una de esas cuestiones es saber si es adecuado decir "no" porque podría perjudicar en su estado de ánimo. Los expertos señalan que decirles "NO" a los niños ayudaría a formar carácter, aprender autocontrol, disciplina y valores.

Pero existen trabas para los padres en el proceso de aprender a decir "no", ya que cada vez que se le niega algo a un niño suelen alterarse y perder la paciencia, lo que puede hacer que también la pierdas tú. Lo primero que tenemos que tener en mente es que decirle rotundamente "NO" a tu hijo no es malo ni lo hará sentir mal.

Lee también: Cómo evitar los berrinches de tu hijo

Cómo decirle que no a tu hijo. Foto: Unsplash

Algunos psicólogos coinciden que cuando un niño escucha una respuesta negativa a algo que quiere podría haber berrinche, pero cuando los padres son firmes en su respuesta sus hijos aprenderán uno de los aspectos de vida más importantes que les servira hasta la última etapa de vida: no siempre se puede tener todo.

Cuatro claves para decirle "NO" a un niño

Identifica tu objetivo: Antes de negar con una respuesta a tu hijo, piensa que el niño debe controlar sus emociones por su propia cuenta pero con tu apoyo. Criar niños educados formará adultos responsables y ese es el principal objetivo.

Mantén la firmeza: A pesar que entre padres e hijos debe haber confianza, no deben romper el lazo del respeto, decir que no, no tendría por qué perjudicar la relación. Negar algo lo hará entender qué es lo correcto e incorrecto, decirle que sí después de haber dicho no, solo hará al niño aprender a manipular.

Razona la respuesta: Decir que no solo porque tienes autoridad no es correcto, piensa y explica las consecuencias que decir sí podrían desencadenar aún cuando haya llanto y berrinche.

Cómo decirle que no a tu hijo. Foto: Unsplash

Razones para decir "No"