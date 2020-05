Cómo ayudar a mi hijo a vencer sus miedos

Ayudar a los chiquitines a aprender a manejar los miedos que enfrentan de manera regular, como el miedo a la oscuridad o de ir al doctor es importante, pero hay de miedos a miedos: mientras no interfieran de manera persistente en la vida diaria de nuestro hijo o hija, no revisten de atención especial; por ejemplo, el hecho de darse cuenta como padre de familia, que a un niño no le gusten las películas de 'miedo' o terror, es buena señal, pues quiere decir que está marcando límites y necesidades; está diciendo "ésto no me gusta y es mi decisión".

Cuando los miedos salen a la superficie, el instinto natural de los padres es tranquilizar, consolar y animar a los pequeños, (asegurarles que no hay monstruos bajo la cama, miedo a la oscuridad); pero los padres no pueden estar siempre junto a ellos para calmarlos, y en realidad, no deben estarlo siempre; el enseñar a tu hijo a manejar sus miedos sin la intervención de papá o mamá les ayudará a construir la seguridad e independencia que necesitamos para crecer como seres humanos.

Debemos enseñarles la regulación personal de sus emociones, a procesar y manejarlas de una manera saludable y evitar reaccionar de manera impulsiva ante ellas, lo que hace un adulto balanceado emocionalmente; pero esta moderación toma tiempo y práctica en los niños para aprenderla.

Por lo que los padres tienen que tomar una actitud cómoda al permitir que sus hijos se sientan un poco incómodos con sus miedos mientras aprenden a controlar las emociones negativas.

Si los chicos captan como mensaje que sus papás estarán siempre para resolverles un problema, no habrá mucho incentivo u oportunidad para que lo resuelvan por cuenta propia.

Esto no significa dejarlos a la deriva solos con esta situación, claro. La meta es guiar a los niños atentamente hasta que ellos estén listos para hacer frente solos a sus miedos. Por lo que es aconsejable hacerlo bajo los siguientes recomendaciones:

a) Habla con tu hijo sobre lo que le asusta: los chicos saben que tienen miedo pero no siempre pueden explicarlo claramente; haz preguntas específicas sobre el miedo para conocerlo bien y tener una idea clara de él para poder ayudarlos. Algunos miedos comunes en los niños son: estar solos, la oscuridad, los perros u otros animales, insectos, alturas, inyecciones o doctores, ruidos desconocidos, monstruos o fantasmas.

b) Una vez conocido el miedo en especial, hazle saber al niño que tomas con seriedad, tanto a su miedo como a él, validando sus sentimientos pero pasando rápidamente a decirle que le ayudarás a empezar a sentirse más valiente, pues el pasar mucho tiempo 'apapachándole' sobre eso que le genera miedo puede convertirse en sí en otra conducta consolidadora del miedo. Hay que darle importancia, pero no de más.

c) Establecer metas razonables para combatir el miedo en específico; por ejemplo, si le causa miedo dormir solo o sola y quiere tenerte a su lado hasta que logre conciliar el sueño, puedes establecer como meta que intente dormir solo y apagando la luz, explicándole los pasos a seguir: la primera noche quedarse con él o ella hasta que duerma; la segunda, dejar una luz de noche y esperar afuera del cuarto a que se duerma, hasta llegar a una noche en que duerma sola con la luz apagada.

d) Tenerles paciencia y darles ánimo para lograr la meta. Debemos felicitarlos cada vez que logren uno de los pasos para controlar el miedo, manteniéndonos firmes y congruentes con la meta a alcanzar; hay que recordar que el cambio lleva tiempo y el miedo es una emoción muy poderosa. Hazle saber a tu hijo que puede enfrentar a sus miedos, aunque no esté muy seguro de ello todavía. Animarle con frases positivas construirá a un niño o niña más seguro y valiente.

Si esos miedos son muy intensos o duraderos, insistentes, que le impidan vivir con normalidad y disfrutar de su vida o le impidan participar en sus actividades, o bien se preocupe obsesivamente de su miedo y piense o hable de él frecuentemente, tenga ataques de pánico, compulsiones, comportamiento perturbador o alborotador, es momento de buscar ayuda profesional, pues pudieran ser señales de algo más que miedo.

