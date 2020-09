Cinco tonos de cabello para lucir espectacular este otoño 2020

Pese a las nuevas condiciones de vida que hemos experimentado este 2020, el ser humano, siempre busca obtener -por naturaleza- una vida normal, por lo que sigue existiendo esa luz de esperanza para poder volver a esos tiempos de antes, cuando se vivía al máximo y sin reservas.

Y aunque, esto podría ser un obstáculo para realizar sueños y alcanzar objetivos, siempre hay un momento en el que se puedan cumplir algunos anhelos, tales como la belleza en su máxima expresión. Y precisamente aquí es donde entran las tonalidades de cabello que nos gustaría tener a las mujeres, sobre todo -y uno que otro caballero- para lucir esta próxima temporada otoño-invierno.

Los expertos en el tema, aseguran que hasta las féminas que suelen conservar un tono de cabello por largas temporadas, con la pandemia han actuado de manera muy relajada, tanto, que han visto la posibilidad de jugar con otros tonos más divertidos. Pues de alguna manera se han mostrado más libres para elegir un tono a su cabello haciendo a un lado las clásicas normas de belleza que radican en la determinación y el buen gusto.

Por eso y mucho más, aquí podrás aprender más sobre los tonos que estarán en tendencia este próximo otoño 2020:

Tonos de una puesta del sol: Gracias a que este verano no se pudo disfrutar plenamente de la recurrente toma del sol en la playa, el cabello no se maltrató con los poderosos rayos del sol, por lo que ahora, está listo para hacerle un cambio radical de color con una tonalidad diferente.

De acuerdo a algunos expertos, "Los colores oscuros y del atardecer son geniales para el verano: los tonos rosados, naranjas, melocotones y púrpuras se ven geniales en todos y se funden maravillosamente para una apariencia de múltiples tonos".

Y para hacer realidad esta experiencia, existen diferentes líneas de producto que contienen excelentes paletas de colores para elegir el fenomenal tono de otoño.

El tono gris platinado: Debido a que no todo el mundo pudo optar por teñirse el cabello este verano (por varias razones), el cabello natural tornado grisáceo, empieza a hacerse visible con el crecimiento del mismo y para resaltarlo, hay quienes sólo eliminan el color que ha crecido para estrenar unas mechas naturales platinadas.

Los dorados crema: Aunque los tonos rubios cremosos y los tonos fríos han sido de los favoritos de las chicas, en todo el tiempo que va del año, los expertos afirman que sus clientes buscan tonos tenues, cálidos y miel.

El tono rosado: Pese a que no es un tono muy común y no a todo mundo le va bien, el color rosa es su variedad de tonalidades, es para divertirse y atreverse a explorar esa personalidad que no se sabía que alguien la tenía, por lo que sobre todo las jóvenes podrían experimentar y divertirse resaltando su verdadero "yo".

Tus raíces, la nueva opción: A veces resulta difícil -por varias razones- mantener un color intenso en el cabello, por lo que una opción para hoy, radica en incluir a las raíces en el look que bien podrían enaltecer la personalidad de quienes las poseen. Así que ya no hay por qué preocuparse, ¡disfruta de tu look al natural!

