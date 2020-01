Cinco claves para tener una relación saludable entre madre e hija adulta

Como madres, cuando sabemos que vamos a traer al mundo a un nuevo ser, el corazón y el alma se nos llenan de alegría, los bebés vienen a llenar un espacio que estaba vacío, y con su llegada, se crean en automático, miles de espectativas para su vida.

Sin embargo, cuando el bebé esperado, es una niña, la ilusiones de las orgullosas mamás, crecen aún más. Durante la infancia, las niñas adoptan muchos de los patrones de las mamás, y su desarrollo se va construyendo con ciertas similitudes en varios aspectos.

Los comportamientos y hábitos son dos rasgos que se absorben de manera inconsciente durante el crecimiento de las jovencitas, por lo que en muchas ocasiones, madre e hija resultan ser ¡como dos gotas de agua!

Por esto, volverte la mejor amiga de tu hija en su edad adulta, es quizás, la principal clave para una vida duradera, feliz y saludable. Incluso, le permite mantener relaciones saludables en un futuro.

Algunas investigadoras del tema (mujeres en su mayoría), argumentan las cinco principales claves para tener relaciones exitosas con tus hijas adultas:

1. No hacer realidad tus sueños frustrados a través de tu hija: Es decir, no debes obligarla a vivir lo que tú no pudiste lograr, pues ella es ser único que tiene identidad propia y por lo mismo, se impone metas en su vida. Lo que no te tocó vivir a tí, no debes hacerlo realidad a través de otra persona, ya que cada quien debe escribir sus propia historia de vida. De lo contrario, podría provocar severos problemas en la relación.

2. No subestimes sus logros: Cuando tu hija en edad adulta, logre una meta importante en su vida, lo mejor es motivarla a seguir cumpliendo sus sueños. No es recomendable subestimar sus logros con argumentos que la desalienten a continuar con sus ilusiones, ni imponer lo que tú hubieras hecho, porque recuerda que las dos son únicas y diferentes, pues cada quien tiene derecho a vivir su propia vida.

3. Eres su madre, tenlo bien presente: A pesar de que volverte su mejor amiga, puede se la clave del éxito en la relación entre tu hija y tú, siempre debes tener bien claro que tu rol como madre no debes olvidarlo, pues además de todas las responsabilidades como madre, tu hija, casi siempre requiere el consejo de una madre más que el de una amiga.

4. Momento de aconsejar: Como madres, no queremos que nuestros hijos sufran, sin embargo, en el caso de una hija adulta, no es conveniente dar consejos si ella no te los pide, pues debes dejar que ella tome sus propias decisiones para alimentar su desarrollo integral. Incluso, es bueno pedir permiso para aconsejar sobre alguna cuestión que tú como madre no estés viendo bien.

5. Apreciación: Demuestra a tu hija lo orgullosa que te sientes de ella por los logros obtenidos, sean grandes o pequeños. Para las hijas, ver que de alguna manera, sus esfueros han valido la pena para hacerte sentir orgullosa de ella. Nunca le hagas ver sus errores de manera despectiva, más bien, hazlo de manera muy sutil.

Con estos sencillos consejos, podrás tener una vida más plena, ya que tus hijos, representan sin duda, tus anhelos, tus sueños e ilusiones, y dejarlas vivir a su manera, posiblemente traiga importantes beneficios en su relación.