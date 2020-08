El cuerpo humano sufre tantos cambios como cada persona desee. Sin embargo, la inactividad del organismo provoca daños a la salud como la obesidad y flacidez de la piel en diferentes zonas. Y para remediar esos problemas, es común pensar que con solo una alimentación adecuada el cuerpo puede volver a su normalidad, pero no es así. Aunque afortunadamente existen una serie de bebidas que ayudan a disminuir la grasa de los brazos, por ejemplo.

Sin embargo, pese a que existen algunos remedios y bebidas hechas de alimentos naturales que contienen propiedades desinflamatorias y demás, es indispensable tomar en cuenta que se debe elegir un horario, es decir, darse un tiempo para ejercitar el cuerpo, pues la actividad física ayuda en gran medida a equilibrar la salud del organismo.

Bebida para quemar grasa de los brazos. Foto Pixinio

El antebrazo, la parte inferior de los brazos, es una de las zonas donde más grasa se acumula y la que más flácida se vuelve -además de las entre piernas, abdomen y caderas- cuando se aumenta de peso, por lo que es una de las zonas más complicadas de eliminar; esto se debe a que es adonde se va ese exceso de grasa cuando se consumen alimentos que no benefician mucho al organismo.

Y esto se agrava toda vez que las personas que padecen de este mal, tienen un estilo de vida sedentario, es decir, no acostumbran a hacer ejercicio. No obstante, para poder ayudarse un poco a mantener una salud estable en su cuerpo, existe una bebida que ayuda a quemar la grasa de los brazos.

Se trata del jugo hecho con toronja, nopal, piña y miel.

Como punto número uno, la toronja ayuda a eliminar la grasa, haciendo que la piel se vaya adhiriendo paulatinamente a los músculos.

Para prepararlo, sólo se necesitan lo siguientes ingredientes:

La pulpa de media toronja

1 rebanada de piña

1 penca de nopal (tamaño regular)

2 cuharadas de miel de abeja (de preferencia)

Agua natural

Modo de preparación:

Mezclar en la licuadora, todos los ingredientes con un litro de agua, colar y tomar. La bebida se puede consumir todos los días; sin embargo, hay que recordar que todos los excesos pueden resultar perjudiciales. Por otro lado, no se debe olvidar en mantener una sana alimentación.

Entre los alimentos que provocan la grasa acumulada en los brazos figuran: los refrescos, embutidos, harinas refinadas o chocolates que se salgan de un alto porcentaje de cacao puro, por lo que es recomendable evirarlos en gran medida.

Esto no quiere decir que no se puedan consumir jamás, pues de vez en cuando es necesario consentir al paladar y al cuerpo consumiéndolos. No obstante hay que tener cuidado si lo que se desea es mantener una salud equilibrada.

