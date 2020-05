El trastorno del espectro autista abarca muchas afecciones, antes tratadas por separado, como son el Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera. Las personas que lo presentan pueden manifestar un amplio espectro de síntomas, de allí la clasificación como espectro. Una persona autista podrá presentar desde síntomas leves, casi imperceptibles, hasta síntomas muy graves.

De manera general, pueden presentar problemas de comunicación, evasión del contacto visual, comportamientos repetitivos. Suelen dar la sensación de “estar en su propio mundo”. El trastorno suele presentarse en la niñez, y es una situación con la que se tratará el resto de su vida. Por ello, es muy importante que los padres presten atención al comportamiento de sus hijos.

Lee también: Niños con autismo son educados por un innovador robot

Autismo: ¿qué es y cómo detectarlo? Foto Pxfuel

Por ejemplo, si un infante de 12 meses, no responde a su nombre podría ser un síntoma temprano. O también podría presentarlo, si por ejemplo solía decir algunas palabras y repentinamente cesó.

Suele manifestarse como la falta de comportamientos típicos para ciertas edades cuando: no busca llamar la atención de los padres, no sigue instrucciones, tiene dificultades para expresar sus deseos y no se interesa en las demás personas.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que se realice una prueba de TEA a bebés en edades de 18 y 24 meses.

Autismo: ¿qué es y cómo detectarlo? Foto Pixabay

Si bien, puede ser una noticia difícil, un diagnóstico temprano permite al pequeño recibir la atención y cuidados que necesitará para lograr una independencia y funcionamiento adecuado para llevar un vida normal. Con apoyo apropiado, estos niños pueden lograr cosas excepcionales, como cualquier otro.

Con información de Jesús Javier Almada