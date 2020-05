Alimentos indispensables para un sano desarrollo de los hijos

Muchas veces los niños pequeños no tienen la noción suficiente sobre una adecuada alimentación y desgraciadamente a no ser ellos capaces de tomar decisiones pueden llegar a ser víctimas de los padres o tutores y sus malos hábitos alimenticios. La clave es el balance, donde no caer en la prohibición de ciertos alimentos si no que te enfoques en las cantidades adecuadas.

El metabolismo de los niños es mucho más acelerado que el de los adultos, debido al alto nivel de actividad, bajo condiciones normales queman más calorías, es por ello que pueden consumir y digerir más rápidamente los carbohidratos, como las harinas.

La alimentación sana es indispensable en el desarrollo de los niños. Foto Pixabay

Frank Suárez (especialista en obesidad y metabolismo) recomienda que evites caer en la rutina de los cereales ya que aunque bien, no son dañinos, poseen almidón y altas cantidades de azúcar así como también evitar productos con colorantes e ingredientes artificiales, ya que su abuso puede generar obesidad y a largo plazo enfermedades en el corazón o diabetes infantil.

Entonces, ¿cuáles son los mejores alimentos para el buen desarrollo de tus hijos?. Échale un vistazo a los siguientes alimentos ricos en nutrientes y comienza a incluirlos en cada una de sus comidas:

ROTEÍNAS

Las cuáles puedes encontrar en la carne de res, de pollo, huevos, frijoles, guisantes (arvejas, chícharos), productos de soja, frutos secos y semillas sin sal.

FRUTAS

Aunque lo recomendado son los productos naturales puedes hacer uso de frutas enlatadas, solo asegúrate de que tengan una etiqueta que diga que son de bajo contenido calórico o que están envasadas en su propio jugo, ya que esto significará que tienen poca azúcar agregada.

VEGETALES

Cerciórate de que sean frescos, congelados o deshidratados, en el caso de los enlatados sirve pequeñas porciones y busca las opciones que tengan menor contenido de sodio. Ponte como objetivo proporcionar todas las semanas una variedad diferente de vegetales, puedes guiarte por el color.

GRANOS

Elige cereales integrales, como pan de trigo que sea integral, avena, palomitas de maíz hechas de manera casera, quinua o arroz, de este último se recomienda que sea integral por su bajo contenido en almidón. Limita el consumo de cereales refinados, como pan y pastas, ya que están hechas de harina.

LÁCTEOS

Ayudan a un buen desarrollo y crecimiento de los huesos. Alienta a tus hijos a beber y comer productos lácteos sin grasa o con bajo contenido de grasa, como leche, yoghurt, queso o bebidas fortificadas con soja.

Es recomendable que que los niños obtengan todos los nutrientes de una dieta saludable y adecuada en lugar de suplementos vitamínicos ya que esto ayudará a garantizar que se reciban suficientes vitaminas y minerales.