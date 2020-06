Entre las emociones que normalmente los seres humanos sentimos a lo largo de un día, figuran la alegría, tristeza o miedo, siendo la primera de éstas, la más positiva que puede presentarse en la vida de una persona y aunque no es propia de una edad determinada, sí es importante saber cómo trabajarla con los niños desde pequeños.

La alegría, es sentimiento positivo que genera grandes emociones en la mente, cuerpo y alma, es por eso, que en los niños se presenta en forma espontánea y sin límites, pues muchos, aún no tienen noción de la autoregulación ya sea positiva o negativa.

Alegría: emoción positiva que se debe trabajar con los niños. Foto Pixabay

La mayoría de los padres de familia, buscan que sus hijos sean felices y se sientan bien la mayoría del tiempo. Su protección y cuidados desde que nacen, son herramientas que coadyuvan en la felicidad o alegría del menor, haciendo que niños y niñas crezcan queridos, valorados, seguros de sí mismos, y que construyan con más firmeza la autoconfianza.

Sin embargo, es preciso delimitar las emociones en un niño, ya que la risa, es una de las características de la alegría o la felicidad, por lo que, no resulta lo mismo, reír con los demás, que reírse de los demás.

Existen diversas situaciones favorables que generan algría en las personas, como haber obtenido un logro o haber alcanzado una meta; también suscede antes los objetivos logrados de las personas que se quieren mucho.

Pues generalmente, es la emoción que más favorece la comunicación interpersonal debido a que entre sus principales características destacan que se presenta de forma extrovertida y sin elección alguna, de acuerdo a la Psicóloga Begoña Ibarrola de Guía Infantil (España).

Y en ese sentido, lo que hay que trabajar con los pequeños del hogar, es saber distinguir la línea existente entre reír con alguien por una inmensa alegría y reír de alguien por burla o mofa.

"Es muy importante enseñarles a los niños a vivir felices, a vivir con alegría, a disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida y, también, es necesario enseñarles a celebrar los pequeños momentos positivos de cada día. Es muy fácil compartir la alegría y comunicarla, pero también es muy fácil y peligroso caer en el 'reírse de' en lugar de 'reírse con'. Aquí hay que tener mucho cuidado: los niños deben saber diferenciar desde pequeños estos dos conceptos", advierte Ibarrola.

Alegría: emoción positiva que se debe trabajar con los niños. Foto Pxfuel

Otro de los aspectos importantes sobre el tema, es que desafortunadamente, puede haber niños que no expresen la alegría, por lo que sus padres debeb poner especial atención para poder ayudarles. Se estima que cuando un niño no manifiesta esta emoción, existe un problema que debe ser atendido de forma inmediata.

Pues normalmente son niños que perciben el mundo como un lugar desfavorable para manifestar su algría y por ende, sus relaciones con los demás no son agradables ya sea por timidez o porque tienen experiencias negativas-; niños que se cohiben, se inhiben y se manifiestan más bien tristes.

Afortunadamente existen soluciones para terminar con esa represión de sentimientos en los niños, y no hay nada más recomendable que permitir esas emociones positivas en el hogar familiar, porque a veces si los adultos no estamos contentos porque el día no ha ido muy bien o estamos un poco frustrados, intentamos reprimir la alegría de los niños y no compartir con ellos.

Los adultos deben aprender a celebrar los buenos momentos con los niños, pero también hay que saber que, en ocasiones, hay que controlarla. En ciertos momentos esa alegría que ellos suelen expresar con gritos, deben disminuirla, por ejemplo, si la abuelita está mala en el hospital.

En este caso lo mejor es observar para buscar la razón o el motivo: si es cuando viene del colegio, cuando está en casa o, si fuere el caso, que haya entrado en un estado emocional en el cual no se le ve sonreír.