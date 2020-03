El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo; fiesta nacional en algunos países. Este día fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, con el nombre de Día Internacional de la Mujer, por lo que este 2020 cumple 45 años celebrándose.

La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza; desde entonces se ha extendido a otros países y continentes.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Foto Pxhere

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los países de todo el mundo, a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales , un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

¿Por qué se conmemora a la mujer?

La mujer en la antigüedad no recibía mucha atención mediática o académica, pues normalmente, debido al comportamiento machista o elitista de algunas sociedades, la mujer era relegada. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la comedia Lisístrata, de Aristófanes (siglo V a. C.), de la antigua Grecia, se encuentra un referente literario de la lucha de la mujer.

La protagonista, Lisístrata, realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que pongan fin a la guerra.

Durante la Revolución francesa, las mujeres marcharon hacia Versalles, junto a los hombres, en reclamo de igualdad social bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Pronto, ellas tomaron consciencia de que la lucha de clases no contemplaba su género, esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar.

A partir de que la mujer tomó el lugar que le corresponde en la sociedad y se reveló contra la falta de reconocimiento de la sociedad masculina y de los gobiernos, hubo movimientos cada año, en los que el género femenino fue buscando la igualdad de géneros y se logró ser escuchada sin repudios ni rechazos o discriminaciones.

Pero a pesar de ello, y de su lucha constante, es hasta este 2020, que se ha tomado mucho más en serio su papel dentro de su rol como madre, hija, hermana, amiga, dentro de la clase trabajadora de cada país.

Pues por lo menos en México, ya se han tomado verdaderamente, cartas en el asunto al grado de llevar a cabo un movimiento social programado para el próximo lunes 9 de marzo, llamado "El #9 ninguna se mueve" en el que se pretende que se manifiesten pacíficamente por dos motivos: uno, para seguir enlateciendo el papel de la mujer en la sociedad y dos: con el fin de terminar con los feminicidios en México y en el extranjero.