Una de las etapas más complicadas en la vida de los niños es la edad conocida como “Los terribles dos, o la primera adolescencia”; lo primero que como padres debemos comprender es que ellos no son capaces de controlar sus emociones. Esta fase termina más o menos a la edad de 4 años cuando el niño ya tiene un mayor repertorio para expresarse y hacerse entender.

"Si los padres se dejan llevar por la rabia y castigan a sus hijos, las situaciones tienden a salirse de control", dice Claire Lerner, consejera parental de Cero a Tres.

5 consejos para controlar los berrinches de los hijos. Foto Pixabay

"Si en vez de eso actúan con calma y empatía y le ofrecen estrategias al niño, él aprenderá herramientas para lidiar con sus emociones, algo que lo ayudará en la vida adulta".

Te compartimos 5 consejos para poder controlar o evitar los berrinches de tu pequeño:

1. Dale otra dirección a su atención

Si tu pequeño se encuentra por hacer berrinche por el hecho de no querer comprarle una golosina o un juguete, pídele de una manera amable y calmada que te acompañe a buscar el alimento preferido de su mascota.

2. Encontrar un lugar seguro

Buscar un lugar que sea seguro y el niño se pueda desahogar con nosotros y en ese momento abrazarlo y besarlo. Se le conoce como “tiempo fuera”; es un modo de desconexión de la situación anterior, debemos hacer entender al niño que estará ahí hasta el momento que se sienta más tranquilo.

3. Preparar las salidas

Debe saber a dónde vamos y qué haremos, tal vez no le incumba pero debe saber las decisiones de la familia. Por ejemplo: Iremos al supermercado a comprar lo que hace falta en casa como lo es la comida, ropa, etc. De esa manera él no esperara una sorpresa.

4. Mantén tu postura

Si el pequeño no se calma y se encuentra sollozando es importante que sigas ignorando lo que dice y mantengas tu cara seria ¡Aún no es momento de ser cariñosa con él! Si lo haces es muy posible que regrese a su berrinche. ¡Recuerda que nuestros hijos están midiéndonos hasta que marquemos el límite!

5. Menos preguntas, más vocabulario

Muchas veces, el niño hace berrinches porque no encuentra las palabras suficientes para expresarse. Cuando les faltan las palabras o no se sienten entendidos, pierden el control y arman el berrinche. Lo importante es que lo atiendas y le ayudes a sentirse comprendido. Preguntarle poco y buscar las soluciones junto a él.

Con información de Sandra Daniela Cortez