El estrés es un estado de ánimo que hace que las personas que realizan diversas actividades a diario bajen su rendimiento. La persona experimenta por medio de ese factor una sobrecarga que puede afectar tanto en el aspecto físico, psicológico y social.

Hay diversos factores que provocan que el estrés esté entrando en la vida de una persona como el factor económico. La falta de dinero hace que las personas se pongan tensas, una sobrecarga de trabajo que lo está exigiendo más de lo que no se puede.

5 claves contra el estrés. Foto Pixnio

El estrés se puede identificar fácilmente pues cuando la persona empieza a tener depresión, miedo, nerviosismo, estados de ánimo cambiantes, excesiva autocrítica, tener pensamientos negativos, ocurre a través de la situación excesiva por la que está pasando.

1. Efectos

El estrés laboral tiene consecuencias físicas, como dolores de cabeza, tensiones musculares, fatiga o insomnio; así como psicológicas, incluyendo ansiedad, falta de concentración, irritabilidad, aislamiento y tristeza. También causa trastornos alimenticios y consumo excesivo de tabaco o alcohol.

2. Clichés

Algunos hombres, por cuestiones culturales, reprimen sus efectos o tienden a canalizarlos con emociones negativas como la agresión. "Hay una exigencia social, no se les permitir expresar sus sentimientos y suelen educarlos con frases como 'No llores, no te quejes'", dice Villavicencio-Ayub.

3. Diagnóstico

"Para contrarrestarlo el primer paso es tener un autoconocimiento y saber en qué momento algo afecta. Posteriormente deben conocer qué efectos producen. Es ahí donde el manejo de las emoción es fundamental", dice. Si el problema continúa es necesario acudir con especialistas.

4. Los tipos

El eustrés es necesario y normal, ayuda a activar y retar a las personas en sus actividades. El distrés tiene efectos negativos en el cuerpo y el estado emocional, donde la salud y el desempeño bajan. El estrés crónico es cuando el anterior ocurre por tiempos prolongados, puede causar incapacidad e incluso infartos.

5. Actúa

La especialista recomienda hacer actividades que permitan relajar el cuerpo (incluyendo hacer ejercicio), comer saludable, tener hábitos positivos de descanso y equilibrar las obligaciones sin descuidar ámbitos como la familia. Además, limitar el uso del celular y tabletas que promueven la ansiedad.