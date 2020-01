10 malos hábitos de lenguaje corporal que debemos evitar

El lenguaje corporal puede revelar mucho sobre tu personalidad y sentimientos, o incluso, estados de ánimo; sin embargo, en variadas ocasiones no nos damos cuenta las posturas que tomamos en ciertas ocasiones dependiendo del interés que nos cause cierta situación.

Y a consecuencia, muchas personas quisieran siempre estar a nuestro lado o junto de nosotros, o en el peor de los casos, evitarnos.

Lee también: La araña de tela embuda, una de las más peligrosas del planeta

Beneficios y perjuicios, pueden emanar de una postura, la expresión facial (que en muchos casos es evidente) y no se puede ocultar, e incluso, esto puede llegar a generarnos algo positivo o bien, provocar algo negativo en nuestras vidas.

Ciertas posturas utilizadas comúnmente, deben ser eliminadas de nuestras vidas por salud mental e intereses propios, tales como:

Encorvarse: Esta postura inseguridad o miedo, ya que las posturas revelan los niveles de confianza en uno mismo. Si la postura no se corrige a tiempo, se creará un mal hábito e inconscientemente se manifestará en nosotros aunque estemos en una situación que no nos cause angustia (es como si nos "hiciéramos chiquitos").

Cruzar piernas o brazos: Muchas personas suelen cruzar los brazos o las piernas cuando están sentados, sin embargo, esta posición puede apuntar a que están enfadados o cerrados a cualquier posibilidad de apertura ante una conversación.

Gestos de inquietud: De molestia, alegría, felicidad, picardía, tristeza, enojo, decepción, etc., son algunos de las expresiones faciales que las personas podemos irradiar con nuestro rostro. Evidentemente, las expresiones negativas, son las que pueden perjudicarnos en algún momento comprometedor o de embarazoso, por eso, aunque no nos guste, debemos evitarlas en la medida de lo posible.

Frotarse el cuello: Normalmente, algunas personas lo hacen para aliviar el estrés o disminuir la tensión en la zona. Pero de hacerse un hábito, puede llevarse a cabo sin ninguna razón. Sin emgargo, esta acción también puede manifestar estar sintiendo ansiedad o incomodidad.

Morderse las uñas: Definitivamente, es un mal hábito que en primer lugar manifiesta nerviosismo o desesperación y cuando se hace frente a una conversación con una persona, distrae la atención. Además causa una mala impresión ante los demás.

Ausencia o exceso de contacto visual: Manifiesta miedo, incomodidad, o incluso intranquilidad ante una situación, incluso, desconfianza en uno mismo. Mientras que, por otro lado, el exceso de contacto visual, puede percibirse como agresión o incomodidad en otra persona. Es mejor practicar series prolongadas de miradas.

Parecer distraído: Si bien distraerse cuando alguien habla resulta una grosería, a veces ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. O incluso si estás prestando atención, puedes quedarte mirando a la nada, algo que podría hacer pensar a los demás que no estás escuchando. Trata de mostrar que estás prestando atención de manera activa mirando a las personas que te están diciendo algo o haciendo algo que denote que, claramente, los respetas y estás inmerso en la conversación.

Poner los ojos en blanco: Es una señal evidente de falta de respeto. Puede resultar, en cierto modo, inofensivo como un gesto de comunicación no verbal con uno de tus amigos para demostrarle que estás aburrido o enojado. Sin embargo, si está reacción es provocada por un compañero de trabajo, tu jefe o un completo desconocido, tu expresión facial puede parecerles desagradable y ofensiva.

Olvidarte de sonreír: Sonreír es algo que a menudo se olvida, especialmente en situaciones que requieren de formalidad. Pero es una excelente manera de mostrar confianza y un caracter abierto. Y también puede hacer que otras personas te devuelvan el gesto con una sonrisa y se sientan más positivos y abiertos hacia ti. Pero no caigas en una sonrisa forzada, ya que así se corre el riesgo de ser poco sincero y fiable.

Estar demasiado quieto: Estar demasiado rígido puede hacer que parezcas desinteresado o que no quieres hablar con la otra persona ni escuchar lo que tiene que decir. La rigidez también puede hacerles sentir incómodos. Trata de mostrar entusiasmo genuino con tus expresiones faciales y reflejar los gestos de la otra persona sin ser demasiado obvio. Esto puede contribuir a generar una impresión más positiva.

Así que, es mejor poner atención en uno mismo, por lo menos, para tratar de modificar estos malos hábitos que pueden provocar que nos veamos perjudicados en un momento de nuestras vidas.