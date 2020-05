México, es un país en el que se ponen de manifiesto cada año, decenas de celebraciones a lo largo de 12 meses y una de estas, quizás una de los más importantes por el significado que tiene, es sin duda el Día de las Madres, que se festeja cada 10 de Mayo, dentro de un mes que tiene varios días feriados en su calendario de 31 días.

Pero, la pregunta de muchos desde antes que llegue el mes en el que se festeja este gran día, es ¿qué regalar el Día de las Madres? La publicidad y los medios de comunicación en cualquiera de sus modalidades, tienen el poder de bombardear con infinidad de ideas para que ese día, esté lleno de regalos materiales, además del afecto y amor que merece una mamá (en la mayoría de los casos).

10 de Mayo: qué regalar el Día de la Madres. Foto Pxfuel

Sin embargo, las ofertas sobre los precios, además de miles de productos que ofrecen para regalar a una mamá, no dejan poner atención en lo que debe ser un regalo para esa persona tan especial, que le dio el regalo de la vida a uno o más hijos.

Pues normalmente, a una mamá se le regalan electrodomésticos, adornos decorativos para el hogar, o algunos obsequios que son para uso de todos los integrantes de una familia, por lo que todos terminan disfrutando de ese obsequio que estaba destinado para mamá.

Y no es que esté mal hacer un obsequio de ese tipo, pues generalmente, quien utiliza más esos aparatos o artefactos, casi siempre es la madre y mientras tenga todo al alcance para cumplir con sus tareas domésticas o consentir de vez en cuando a su familia, está perfecto, para su comodidad.

Sin embargo, un regalo de esa categoría, ya sea por necesidad o simple gusto, se puede hacer cualquier otro día en su cumpleaños o cualquier otra festividad del año.

Entonces, ¿cuál es el regalo ideal para mamá?

En el mercado existen diversidad de ideas para crear un regalo especial, que incluso, si no se cuenta con los recursos necesarios o suficientes, se pueden utilizar un sinfín de materiales para darle a mamá ese obsequio especial, que seguro, la va a llenar de alegría y mucha emoción. Aquí, algunas opciones:

1. Crea un regalo o la envoltura con tus propias manos: Si te gustan las manualidades, es el momento perfecto para diseñar y crear un regalo para mamá que además pueda serle funcional por mucho tiempo. Existen infinidad de materiales que además de la facilidad para manejarlos, combinados entre sí, pueden dar un resultado perfecto para ese regalo tan especial para mamá.

2. Accesorios y prendas de vestir personalizados: Lo mejores accesorios que puedes comprarle a tu mamá, son zapatos, prendas de vestir de la temporada o bien, para que estrene el día del festejo o en otra ocasión; bisutería como collares, pulseras, anillos, reloj de pulso, aretes, prendedores, accesorios para el cabello, etc, o bien, bolsas de mano, carteras, lentes de sol, o accesorios de moda, entre otras cosas.

3. Cosméticos: Hay mamás que siempre andan muy bien arregladas en el transcurso de día ya que trabajan o les gusta andar presentables. Los cosméticos, son productos ideales para hacer sentir muy bien a mamá. Sólo hay que poner especial atención en los tonos que utiliza para que sea sorpresa. Usmear en su cosmetiquera o tocador, puede ser una buena opción para saber qué productos utiliza. Las brochas de maquillaje, también podrían ser una excelente opción para complementar el kit.

4. Smarthphone o tabletas: La era de la comunicación y tecnología se ecuentra quizás, en su punto mas álgido, y en ese sentido, las mamás están muy modernizadas con tanta información por aquí y por allá. Un teléfono inteligente o tableta que pueda llevar a todos lados, puede ser un regalo ideal para que mamá siempre esté enterada de lo que sucede a su alrdedor o con sus seres queridos. Regalarle un plan de telefonía celular, puede ser aún mejor, ya que ese obsequio, puede cubrirle su necesidad de estar comunicada siempre. Incluso, una buena opción, es una funda para la tableta o teléfono, protectores, etc.

5. Dinero: Pero si no sabes qué regalarle, no te convencen alguno de las ideas anteriores, o simplemente no eres buen@ escogiendo regalos o tal vez te falte tiempo, el dinero, es una excelente opción, ya que es un recurso que nunca está de más y siempre pone de buenas a cualquier persona.

6. Un ramo de flores acompañado del obsequio de tu preferencia, podría hacerla muy feliz.

En fin, opciones en el mercado hay demasiadas, pero, sin importar lo que puedas regalarle a mamá, seguramente ella lo a recibir con mucho cariño.