No dejes que comprar ropa se convierta en un problema para tu bolsillo, aún cuando vayas a llenar por completo tu closet, lo ideal es que no gastes más de la cuenta. Una compra inteligente no solo cuidará tu dinero, sino que durará varias temporadas en tu closet.

Con estos tips no tendrás más de qué preocuparte y podrás estar tranquilo los siguientes meses.

Tips para no gastar más de la cuenta al comprar ropa. Foto: Pixabay

5 Tips a la hora de comprar ropa

1.- Primero que nada haz un presupuesto de tu dinero, toma en cuenta el resto de los gastos que tendrás que hacer en el mes, así destinarás lo necesario para cubrir las demandas de tu closet pero no descuidarás las demás. En caso de que compres con una tarjeta de crédito, no excedas del 30% de tus ingresos mensuales, ya que los abonos se te dificultarán.

2.- También es importante que hagas una limpia de closet, mídete todo y así sabrás qué te queda y que no. Eso ayudará para realizar una lista de las prendas que necesitamos y no solo vamos a comrar porque algo nos gustó o se mira in.

3.- Cuando estés en la tienda, revisa las ofertas y no pierdas de vista las promociones que ofrecen, algunos anuncios suelen ser engañosos. Por ejemplo, dicen desde el 10% y hasta el 70% de descuento, si te vas con la idea que eso es a menos de la mitad del precio, seguro tendrás problemas al momento de sacar cuenas. Además este tipo de prendas suelen estar pasadas de moda, solo compra si son básicos como colores neutros.

De la moda a la ropa básica

4.- Aunado a lo anterior, es más que necesario comprar prendas básicas y clásicas, no solo lo que está de moda que, aunque suele verse de lo más lindo, la realidad es que surtir tu closet solo de prendas de temporada, te hará renovarlo en menos de 4 meses y tu inversión en realidad no habrá valido la pena.

5.- No dejes que las promociones, ofertas y anuncioes de redes sociales te enganchen or completo, no está de más echarles un vistazo, sin embargo, comprar por internet implica un riesgo doble, ya que si compras en oferta no habrá devolución, y si la tienda es solo en línea, probablemente te cobren el envío en caso de cambio.

No pierdas la cabeza ni hagas compras compulsivas, recuerda que lo importante no es solo cuidar nuestro dinero, sino invertirlo de la mejor manera.